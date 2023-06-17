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Samsun'da 60 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 42. kez girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 42'nci kez üniversite sınavına katıldı.

Emre Dilek  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Samsun'da 60 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 42. kez girdi Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) Bafra Fatih Ortaokulu'nda giren Topçuoğlu, AA muhabirine, ilk kez üniversite sınavına 1980'de girdiğini, askerlik dönemi hariç her yıl katılarak bu yıl 42'nci kez sınava girmiş olacağını söyledi.

Her yıl sınav için giriş sayısını gösteren forma hazırladığını, bu sene ise Yılport Samsunspor'un 11 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkması dolayısıyla üzerinde ismi ve "55" yazılı formasıyla sınava girmeyi düşündüğünü anlatan Topçuoğlu, "Öğrenciler sınavlarda stres yapmasın ama girenlerin hepsi bu duyguyu yaşayacaklar. İlk sınavı kazanamazlarsa sonraki sınavlarda telafi ederler. Ben 42'nci kez girdiğim sınavda 2 lisans, 3 ön lisans programı bitirdim. 5 diplomam var." diye konuştu.

Topçuoğlu, son olarak Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdiğini dile getirerek, bundan sonra da sınava gireceğini ama artık tercih yapmayı düşünmediğini belirtti.

Bugüne kadar hiç evlilik yapmadığını, artık evlilik için uğraşacağını aktaran Topçuoğlu, "Yarınki oturuma ise katılmayacağım. Üniversite amacım yok, amacım sınava girip çıkmak. Liseden mezun olmuş gibi sınava gireceğim, o heyecanı yaşayacağım. Bu da bana yetiyor. Ben sınava girmeden rahat edemeyeceğim, bu benim bir alışkanlığım." ifadesini kullandı.


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