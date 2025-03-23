Öğrenciler, yangından etkilenen Kızılcahamam'da tohum bombalarını toprakla buluşturacak
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencileri, geçen yıl Kızılcahamam'da çıkan yangında zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşermesi için akademisyenlerin görüşünü alarak hazırladıkları 100'den fazla tohum bombasını toprakla buluşturacak.
Ankara
Kızılcahamam ilçesinde 21 Ağustos 2024'te otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangında birçok ağaçlık bölge zarar görmüş, çıkan yangın, ekipler tarafından 22 saatte kontrol altına alınmıştı.
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinde eğitim gören öğrenciler de gençlerin çevre sorunlarına dair farkındalıklarını artırmak amacıyla uluslararası olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen "Çevrenin Genç Sözcüleri" isimli yarışmaya katıldı.
Bu kapsamda yangının çıktığı Kızılcahamam'da zarar gören ormanlık alanlar için harekete geçen öğrenciler, ormanın eski haline dönebilmesine katkı sağlamak amacıyla tohum bombaları hazırladı.
Tohum bombasının etkisini artırmak için alanında uzman akademisyenlerle de görüşen öğrenciler, 100'den fazla tohum bombasını toprakla buluşturarak ormana can verecek.
"Araziye uzaktan fırlatmak suretiyle bir çözüm üretmeyi amaçladık"
Okulda öğrencilerin çalışmasının koordinatörlüğünü yapan İngilizce öğretmeni Bilge Eski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak çevre sorunları dahil birçok soruna çözümler üretecek projelere imza attıklarını ifade etti.
Kızılcahamam'da meydana gelen orman yangınında büyük bir tahribat gerçekleştiğine dikkati çeken Eski, "Biz de buradaki ekolojik restorasyon konusunda ne yapabiliriz diye araştırdığımızda tohum bombasının çok etkili bir çözüm olacağını bulduk. Çünkü araziye ulaşım çok zordu o yüzden gidip direkt ekim yapmak pek imkanlı görünmüyordu. Onun yerine tohum bombası dediğimiz küçük karışımları top şekline getirerek araziye uzaktan fırlatmak suretiyle bir çözüm üretmeyi amaçladık." diye konuştu.
Klasik tohum bombaları yerine kısa sürede daha etkili olacak tohum bombaları yapmak için alanında uzman akademisyenlerle görüştüklerini aktaran Eski, şu bilgileri verdi:
"Onlardan da aldığımız geri dönüşler şu şekilde oldu, 'karışımın içine sadece tohum koymak yeterli olmayabilir ya da biraz şansa bırakmak olabilir' dediler. Onun için mikroorganizmaları ve tohumun gelişimini desteklemek için probiyotik destek olarak inülin içerdiği için muz kabuğunu, selüloz içerdiği için yulaf kepeğini ve mikroorganizmaların oluşumunu desteklemek için mikorizal mantar sporlarını önerdiler. Biz de akademisyenlerimizden aldığımız bu tavsiye ve kendi araştırmalarımızın sonucu ürettiğimiz bir formülle tohum bombalarını yapmaya başladık. Tohum bombaları yaparken de kağıt kullanımı yerine gazete kağıdı kullanmayı tercih ettik. Çünkü yine çevrede kağıdın geri dönüşümüne ikinci bir fayda sağlayabilirsek mutlu oluruz diye bu şekilde bir karışım oluşturduk tohum bombası için."
"Çevre bilincini aşılamak iki kere daha önemli"
Bilge Eski, yaptıkları tohum bombalarını okul çevresinde denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi.
Bahar döneminde 100'den fazla tohum bombasını Kızılcahamam'a bırakacaklarını ifade eden Eski, "Ama sayıyı ihtiyaca göre belirleyeceğiz. Çünkü yapımı gerçekten kolay. Evdeki, eldeki malzemelerle yapacağımız, herkese de tavsiye ettiğimiz bir yöntem olduğu için sayıyı artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ay Kızılcahamam'da belli bölgelere uzaktan fırlatmak suretiyle tohum bombalarını bırakmaya başlayacağız." dedi.
Çevre bilincinin sadece öğrencilerde değil bütün ülkedeki bireyler için çok önemli olduğunu vurgulayan Eski, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bu ülkemizin geleceği. Fen lisesi öğrencileri olduğundan bu öğrencilerimizin düşünme becerileri ve analitik zekaları çok yüksek. Yani Türkiye'mizin, geleceğimizin bilim adamları, mühendisleri, doktorları, araştırmacıları. O yüzden çevre bilincini aşılamak iki kere daha önemli diye düşünüyorum. Ortak bütün ülkelerin çözüm bulmak için uğraştığı çevre sorunlarına bu gençlerimizin ileride çok büyük çözümler üreteceğine inancım çok büyük. O yüzden de elimden ne gelirse öğretmen olarak ve kurumumuzdaki bütün öğretmenler olarak projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz ve çevre bilinci aşılamanın büyük önemine inanıyoruz."
"Diğer okullara da gidip oralara da bu projeyi yaymak istiyoruz"
Çalışmada yer alan okulun 10. sınıf öğrencisi Elif Zeynep Sofu da geçen yıl yaşanan orman yangınına çok üzüldüklerini söyledi.
Öğretmenlerinin ekoloji restorasyonuyla ilgili bir proje yapmalarını istediklerinde akıllarına orman yangınının geldiğini aktaran Sofu, olumsuz etkilerini azaltmak için tohum bombalarının çok fazla işlevi olduğunu belirlediklerini kaydetti.
Sofu, "Çünkü bildiğiniz üzere ormanlar, oksijen kaynağımız aynı zamanda atmosferi temizliyorlar. Bu yüzden tekrar yeşermeleri amacıyla böyle bir proje yapmak istedik. Bu konuda oldukça gururluyum. Çünkü arkadaşlarımla beraber çok çalıştık ve okul bahçesinde yaptığımız deneyler sonucunda olumlu sonuçlar aldığımızı görmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
11. sınıf öğrencisi Yusuf Şakalar ise yakın zamanda Kızılcahamam'a giderek tohum bombalarını bırakacaklarını, böylece ormanların bir kısmını yeniden restore edebileceklerini dile getirdi.
Bu tarz projelerde her zaman yer almak istediğini vurgulayan Şakalar, "Çünkü bulunduğumuz iklim kuşağından dolayı ülkemizde orman yangınları yaygın bir olay. Okul arkadaşlarıma tohum bombasının ne kadar kolay yapılabilen bir şey olduğunu ve ne kadar efektif olduğunu söylediğimizde onlar da buna katılmak istediler ve bir proje grubu oluşturduk. Bu proje grubuyla yakın zamanda diğer okullara da gidip oralara da bu projeyi yaymak istiyoruz." diye konuştu.