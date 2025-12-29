Dolar
logo
Yaşam, insana dair

Nurettin usta 50 yıldır çoban değneğiyle keser sapı ve fırın küreği üretiyor

Konya'da mobilya atölyesinde yıllardır çalışan 63 yaşındaki Nurettin Özek, kızılcık ağacından yaptığı çoban değnekleri ile keser, çekiç, balyoz sapları ve fırın küreklerini satışa sunuyor.

Abdullah Doğan  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Nurettin usta 50 yıldır çoban değneğiyle keser sapı ve fırın küreği üretiyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Kent merkezinde bulunan tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki bir bölümünü atölye olarak kullandığı dükkanında çalışan Özek, yaklaşık 50 yıldır keser, çekiç, balyoz sapları ve fırın kürekleri üretiyor.

İlkokuldan sonra babasından kalan tezgahta çalışmaya başlayan Özek, çoban değneği üretimi de yapan son ustalardan biri olarak biliniyor.

Dayanıklı ve uzun ömürlü el yapımı ürünleri tercih edenlerin taleplerini karşılamayı sürdüren Özek, değneklerin uzun süre kurutulması ve düzgün hale getirilmesi için çaba gösteriyor.

Kızılcık ağacından dayanıklı değnekler

Özek, AA muhabirine, sağlamlığından dolayı çoban değneklerinin kızılcık ağacından yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bir asırlık olan ve babasından kalan tezgahta üretime devam ettiğini belirten Özek, şöyle konuştu:

"Bu iş, herkesin bakacağı bir iş değil ama ben severek yapıyorum. Senelerdir beni bilen arkadaşlarım, çobanlar, meraklısı olanlar gelir. Onlar için üretmeye devam ediyorum. Bu yaptığımız sağlam değnekle çoban koyunu, kuzuyu yönlendirirken de kullanır, köpeğe ya da saldırıya karşı kendini korur. Vurduğunda kırılmaz. Kızılcık ağacı Düzce ve Samsun'dan geliyor."

Özek, çoban değneklerinin standart olarak 120 santimetre uzunluğunda hazırlandığını, isteğe göre soyma, vernikleme veya baston haline getirme işlemlerinin de yapılabildiğini dile getirdi.

Talep azaldı

Tanesini 300 liradan satışa sunduğu çoban değneğine talebin düştüğüne değinen Özek, "Eskiden senede bin adet satarken şimdi 500'e düştü. Nesil değiştikçe çobanlık azalıyor, herkes masabaşı işlere yöneliyor." dedi.

Özek, üretim sürecinin zahmetli olmasından dolayı, herkesin bu işle uğraşmadığını dile getirdi.


Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

Nurettin usta 50 yıldır çoban değneğiyle keser sapı ve fırın küreği üretiyor

