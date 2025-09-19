Dolar
41.40
Euro
48.70
Altın
3,654.66
ETH/USDT
4,519.20
BTC/USDT
116,458.00
BIST 100
11,119.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesindeki Mobil Yangın Yönetim Merkezi'nde devam orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen, "19 Eylül Gaziler Günü Töreni"nde konuştu
logo
Kültür, insana dair

Medeniyetler şehrinin tarihi mekanları Diyarbakır karpuzuna işlendi

Şef Yusuf Altınkaya, tescilli Diyarbakır karpuzunu kentin tarihi mekanlarını işleyerek sanat eseri haline getiriyor.

Bestami Bodruk  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Medeniyetler şehrinin tarihi mekanları Diyarbakır karpuzuna işlendi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Çocuk yaşlarda başlayan mutfağa olan ilgisini profesyonel olarak sürdüren 48 yaşındaki Altınkaya, 15 yılı yurt dışında olmak üzere 30 yıldır şef olarak çalışıyor.

Yeteneğini sadece yemek ve tatlılarda değil mutfak sanatlarında da geliştiren Altınkaya, göze de hitap eden çalışmalarıyla mesleğine fark katıyor.

Altınkaya, mesleğini sanatla buluşturup bugüne kadar turp, kabak, ananas gibi birçok meyve ve sebzeyi farklı figürlere dönüştürerek hazırladığı ürünleri festivallerde ve yarışmalarda sergiledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte bir restoranda çalışan Altınkaya, bu kez de kentin tescilli lezzeti Diyarbakır karpuzuna tarihi yapıları resmetti.

Altınkaya, kentte birçok medeniyetin izlerini taşıyan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar ile Ulu Cami ve Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları Diyarbakır karpuzuna işledi.

Şef Yusuf Altınkaya'nın​​​​​​​ özel bıçakları ve usta dokunuşlarıyla tarihi mekanları işlediği tescilli Diyarbakır karpuzları adeta sanat eserine dönüştü.

Altınkaya, tasarladığı çalışmalardan 6'sını merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde bulunan 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde hazırladı.

Yetenekli şef tarihi atmosferde yaptığı çalışmada tarihi kilisenin kubbesini ve Diyarbakır Müzesi'nin logosunu da Diyarbakır karpuzuna işledi.

"Zor bir çalışmaydı"

Şef Yusuf Altınkaya, AA muhabirine, 30 yıllık meslek hayatının 15 yılını yurt dışında geçirdiğini belirterek, bu süreçte hem Türkiye'deki lezzetler hem de farklı ülkelere ait mutfaklarla ilgili çalışma yapma şansı bulduğunu söyledi.

Yıllardır da Diyarbakır'da çalışmalar yaptığını ifade eden Altınkaya, "Mutfak aslında bir sanattır. Görsel ön planda olmalıdır. Yemeği ilk önce göz yer. Mutfak sadece yemekten ibaret değil." dedi.

Altınkaya, Diyarbakır'ın medeniyetler şehri olduğunu vurgulayarak, "Bu kent, buğdayın ilk yeşerdiği yer aslında. Bununla birlikte en güzel karpuzun yetiştiği bir coğrafya." ifadelerini kullandı.

Bu sene karpuzlara tarihi yapıları işlediğini anlatan Altınkaya, bu çalışma için kentteki Ulu Cami, Ongözlü Köprü gibi 13 tarihi mekanı ziyaret ettiğini belirtti.

Altınkaya, şunları söyledi:

"Bu, resim ve heykel içerikli bir çalışma. Karpuzların üzerine tarihi yerlerimizi resmettim. Zor bir çalışmaydı. Bıçağı kaçırabiliyorsun, kırılabiliyor, elin kayabiliyor. Bu noktada zorluk çekilebiliyor. Her şeye bu sanat eserini ortaya koymaktan mutluluk duyuyorum."

Büyük bir titizlikle hazırladığı eserlerin ömrünün çok uzun olmadığına işaret eden Altınkaya, bu karpuzların buzdolabında bir hafta kadar muhafaza edilebileceğini belirtti.

Altınkaya, her bir karpuzun bu şekilde işlenmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatarak, yaptığı eserleri bugüne kadar Diyarbakır Karpuz Festivali başta olmak üzere fuar ve çeşitli etkinliklerde beğeniye sunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Mısır'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
İstanbul'da metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Ordu'da kuvvetli rüzgar Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu
Kota getirilen hamsi avcılığının verimli başlaması gelecek adına umut oldu

Benzer haberler

Medeniyetler şehrinin tarihi mekanları Diyarbakır karpuzuna işlendi

Medeniyetler şehrinin tarihi mekanları Diyarbakır karpuzuna işlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet