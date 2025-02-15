Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,710.30
BTC/USDT
97,570.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Kültür, insana dair

Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.

Ramazan Kaya  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi medresenin kapısından içeri girenleri karşılayan 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykeli, ilgi çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, medresedeki küçük atölyesinde Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikasyonlarını imal eden taş oyma sanatçısı Akargöl, 1. Alaeddin Keykubad'ın büstünü yaptığını anlattı.

Heykelin tamamıyla Selçuklu çalışması olduğunu belirten Akargöl, "Bir Selçuklu çinisi kondurdum. Kaidenin üzerine Alaeddin Keykubad, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu kartalı yaptım. Bir bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Sultanın kabri burada. Bundan dolayı kendisini çalışmamızın iyi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

Aynı yerde 8 Şubat'ta Mimar Sinan'ın kardan heykelini de yaptığını anımsatan Akargöl, Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki iki heykelin sanatseverleri beklediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli İrade Platformundan TÜSİAD'a eleştiri
Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yağışlar Trakya'daki barajların doluluk oranlarını arttırdı
Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

Benzer haberler

Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor

Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor

Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı

Ziraat profesörü, 10 yıldır mahalle mahalle gezerek çiftçilere gönüllü eğitim veriyor

600 tonluk dev türbinler rüzgarı elektriğe dönüştürüyor

600 tonluk dev türbinler rüzgarı elektriğe dönüştürüyor
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti

Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet