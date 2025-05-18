Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,503.10
BTC/USDT
103,880.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, tarlalarından hasat ettikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor.

Behçet Alkan  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

​​​​​​​Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Topraktan Vitrine Projesi" kapsamında, uzman öğreticilerden eğitim alan kadınlar, su kabaklarını oyma, boyama ve vernikleme gibi aşamalardan geçirerek dekoratif obje ve abajur ile hediyelik eşyalar yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje kapsamında hazırlanan ürünler, ilçeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunulacak.

Yörede yaşayan kadınların tarımsal üretimle sanatı buluşturduğu projeyle, kırsaldaki kadınların hem üretime katılması hem de el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

"İş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinin atölyelerinde hafta boyunca kadınların su kabaklarını nakış nakış işleyerek nadide süs eşyaları ürettiklerini söyledi.

Ürünlerin ülke genelindeki birçok mağazada talep göreceğine inandıklarını ve kadınların boş vakitlerini sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Doğanın mucizevi armağanı olduğunu düşündüğümüz su kabağını, el işçiliğiyle buluşturarak bambaşka bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Önce tohumu ektik, ardından elde ettiğimiz su kabaklarının vitrine sunulmasını sağladık. Ürünlerimizi, Kapadokya turizmine kazandırıp bölgemizde iş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik. Farklı fikirler ortaya çıkmasıyla kabaklarımızı işleyerek ve özellikle Kapadokya bölgesinin simgesini yansıtarak ürünler elde ettik. Genellikle balon, at, üzüm ve peribacası figürlerini kullanıyoruz."

Usta öğretici Meryem Ilgın da şubatta 12 kursiyerle başladıkları proje kapsamında, beklentilerin üzerinde görsel güzelliği olan ürünler yaptıklarını söyledi.

Kabağın yapısına göre uygulanacak işlemi seçtiklerini anlatan Ilgın, "Yapılarına göre işlenebiliyor veya boncuk takılarak süsleniyor. Başka kadınlardan da çok sayıda başvuru almaya başladık. Projemiz devam edecek." dedi.

Kadınlar üretmenin mutluluğunu yaşıyor

Kursiyerlerden Fatma Yalçın ise topraktan aldıkları kabağı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdüklerini ifade etti.

Kursu tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı planladığını dile getiren Yalçın, "Daha önce kabağın işlendiğini bilmiyordum. Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Emine Kale de su kabağının tarladan vitrine kadar süren yolculuğunu anlatarak, projenin özellikle çiftçi kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Atatürk, kurtuluş meşalesini 106 yıl önce Samsun'da yaktı
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak

Benzer haberler

Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 4 ayda 700 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Gastronomi öğrencileri, büyüklerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri geleceğe taşıyacak

Emekli işçi, dağlardan topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine sanat duvarı yaptı

Emekli işçi, dağlardan topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine sanat duvarı yaptı
Nevşehir'de "Garip" adlı köpek, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Nevşehir'de "Garip" adlı köpek, sahibinin mezarının başından ayrılmıyor
Münih'ten Kapadokya'ya at dostluğu

Münih'ten Kapadokya'ya at dostluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet