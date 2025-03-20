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Yaşam, insana dair

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Eskişehir'de mola verdi

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.

Günhan Özceylan  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Eskişehir'de mola verdi Fotoğraf: Günhan Özceylan/AA

Eskişehir

İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan 60 yaşındaki Abdallah Hernandez Mancha, 32 yaşındaki Abdelkader Harkassi ve 27 yaşındaki Tariq Rodriguez, Eskişehir'e geldi.

"Hadira", "Jazire" ve "Farida" ismini verdikleri atlarıyla yolculuğa İspanya'nın Granada şehrinden başlayan 3 arkadaş, Fransa, İtalya, Romanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Edirne'den başlayıp farklı şehirlerde mola vererek ilerleyen hacı adayları, atlarıyla 4 bin 100 kilometre yol katedip, geldikleri Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde mola verdi. Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ni ziyaret eden grup, burada ilgiyle karşılandı.

Grup adına konuşan Abdallah Hernandez Mancha, AA muhabirine, 35 yaşında Müslüman olduktan sonra kutsal toprakları ziyaret etmek için söz verdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla "gece gündüz" demeden yolculuk yaptıklarını anlatan Mancha, şöyle konuştu:

"İlk başladığımızda herkes bu yolculuğun imkansız olduğunu düşünüyordu çünkü şartlar oldukça zordu. Yolculuk çok pahalıydı ve atlar yorgundu. Ayrıca ben de yaşlıydım. Zor olsa da imkansız görünen her şeyi mümkün kılmak Allah'a aittir. Türk insanına çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ilk günü buraya geldik. Herkes çok misafirperverdi. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'i ve insanlarını çok sevdim. Aynı zamanda baharın ilk günlerinde kar yağdığını görmek güzel."

Mancha, Türkiye rotalarının Adana ve Hatay olarak devam edeceğini ifade etti.

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