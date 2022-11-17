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Yaşam, insana dair

İskoç taraftarlardan Diyarbakır değerlendirmesi: Misafirperverlikleri süper

Milli maç için Diyarbakır'a gelen İskoçya taraftarı Elena Strachan, "Diyarbakır'da her şey süper. İnsanlar çok cana yakın. Kent tarihle dolu, yemekleri de çok güzel. Burada bütün insanlar arkadaşça, dostça. Misafirperverlikleri süper." dedi.

Ahmet Kaplan, Aydın Arik   | 17.11.2022
İskoç taraftarlardan Diyarbakır değerlendirmesi: Misafirperverlikleri süper Fotoğraf: Ahmet Kaplan - AA

Diyarbakır

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yaptığı özel maça ev sahipliği yapan Diyarbakır'da bulunan İskoç taraftarlar, giydikleri renkli geleneksel kıyafetleri "kilt" ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya Milli Takımı'yla yaptığı ve 2-1 kazandığı maç sonrası İskoç taraftarlar, şehrin tarihi mekanlarını gezerek, yöresel yemeklerin tadına baktı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İskoç taraftarlar, ziyaret ettikleri Dengbej Evi'nde dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi, dans etti.

Taraftarlardan Elena Strachan, yaptığı açıklamada, Türkiye ile İskoçya arasındaki maç için kentte bulunduğunu söyledi.

Kente hayran kaldığını anlatan Strachan, "Diyarbakır'da her şey süper. İnsanlar çok cana yakın. Kent tarihle dolu, yemekleri de çok güzel. Burada bütün insanlar arkadaşça, dostça. Misafirperverlikleri süper. Diyarbakır çok güzel, buraya gelmek biraz zor. Bütün kalbimle kente gelinmesini tavsiye ederim." dedi.

Maç sonucunu da değerlendiren Strachan, "Oyun oyundur, bu şanstır. Dün maç için 'iyi olan kazansın' demiştim. Etrafımızdaki insanlarla mutlu olduk. Maç sonucuna pek takılmıyorum. Bugünü Diyarbakır'ı keşfetmeye ayırdık. Yarın sabah kentten ayrılacağız ama Diyarbakır'ın bir parçası da kalbimizde kalacak." diye konuştu.

Valeri Barns: "Burada görecek çok fazla kültürel yer var"

İskoç taraftarlardan Valeri Barns da kentle ilgili gözlemlerini anlatarak, "Burada mükemmel yemekler yedik. Buradaki insanlar çok fazla arkadaş canlısı ve sizi iyi ağırlıyorlar. Burada görecek çok fazla kültürel yer var." ifadelerini kullandı.

"Maçı kazanamadığımız için gücenmiyoruz, sadece nereye gidersek keyfini çıkarmaya bakıyoruz." diyen Barns "Burada polis çok çok iyi ve 'onların da bizden memnun olduğunu düşünüyorum. Misafirleri çok iyi ağırlıyorsunuz, bu nedenle Diyarbakır daha fazla maçlara ev sahipliği yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Barns, daha önce hiç kebap yemediğini ve burada yediğini aktararak, kentteki restoranların çok iyi olduğunu vurguladı.

Gary Turner de kentteki mimariyi ve tarihi mekanları beğendiğini dile getirerek, "Mimari çok güzel, binalar güzel, başka ülkelerin tarihi yerlerini görmek güzeldir. O nedenle Diyarbakır'daki tarihi yerleri gördüğüm için mutlu oldum." diye konuştu.


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