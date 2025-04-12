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Hastanede çıkan yangın sağlık ekibinin ameliyatı tamamlamasını engelleyemedi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına ameliyatta yakalanan 50 yaşındaki engelli hasta, doktorlar tarafından taşındığı başka bir ameliyathanede devam edilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Süleyman Elcin  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Hastanede çıkan yangın sağlık ekibinin ameliyatı tamamlamasını engelleyemedi Fotoğraf: Süleyman Elcin/AA

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan doğuştan konuşma ve zihinsel engelli Süleyman Akış'a 2 yıl önce cilt kanseri teşhisi konuldu.

Gördüğü tedavilere rağmen kafasındaki tümör büyüyen Akış, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü doktorları tarafından 26 Mart'ta ameliyata alındı.

Ameliyathanenin bulunduğu hastanenin B bloğunda bu sırada yangın çıktı. Yoğun dumanlar arasında hastalar ve personel binadan tahliye edildi. Ameliyathanedeki doktorlar da operasyona ara vererek hastaları acil bir şekilde başka bir binadaki ameliyathaneye taşıdı. Hastaların taşındıkları ameliyathanelerde operasyonları tamamlandı.

"Yangın sırasında ciddi ve büyük ameliyatlar vardı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, yaklaşık 2 hafta önce ciddi bir yangın yaşadıklarını, yangın nedeniyle acil servisin, yoğun bakım ve ameliyathanelerin hala çalışmadığını söyledi.

Personelin yangın ve dumanların arasında kendi canlarını hesaba katmadan 15 dakika içinde bütün binayı boşalttığını belirten Özkan, "Sağlık personelimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yangının çıktığı saatlerde beş ameliyathanemizden üçünde operasyon yapılıyordu. Yangın sırasında ciddi ve büyük ameliyatlar vardı. Beyin ameliyatı, kalça kırığı ve cilt tümörü ameliyatları vardı. Bu üç ameliyat hızlı bir şekilde sonlandırıldı, başka binada devam edildi. Üç hastamızın da sağlık sorunu yok. İki hasta taburcu edildi. Biri de yakın zamanda taburcu edilecek." dedi.

Hastane personelinin yangın sırasında doğru kararlar verdiğini anlatan Özkan, "Üç ameliyat diyoruz ama o hastanın başında cerrahlar, asistanlar, hemşireler, anestezi hocaları ve dışarıda bekleyen yakınlarını düşünürsek büyük bir insan topluluğu vardı. Doktorlar çok hızlı bir karar vererek canlarını da hiçe sayarak o hastalara sahip çıktılar ve süreç sağlıklı bir şekilde sonlandı." diye konuştu.

Yangın sırasında ameliyatta olan hastalardan Süleyman Akış'ın ağabeyi Bayram Akış da yangın nedeniyle panik yaşadıklarını, bir yandan canlarını bir yandan da ameliyathanedeki kardeşlerini düşündüklerini ifade etti.

Doktorların süreci çok güzel yönettiğini dile getiren Akış, "Bizi binadan çıkardılar ve hastamızın başka bir ameliyathaneye sağlıklı bir şekilde alındığı bilgisini verdiler. Ameliyat da çok başarılı geçti. Sağlık çalışanlarına minnettarız." dedi.

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