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Yaşam, insana dair

Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor

Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Cihan Demirci  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu devam ediyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçiren gurbetçiler dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler işlemlerinin tamamlanmasını ise hüzünle bekliyor.

Pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

Gözyaşlarını tutamadı

Samsun'dan Almanya'ya giden Alaattin Memiş, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini, kısa olmasına rağmen yakınlarıyla özlem giderdiğini söyledi.

Türkiye'ye sevinerek geldiklerini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu belirten Memiş, "Büyüklerimizi geride bıraktık. 34 yıldır gurbetçiyiz. İşimize bakıyoruz orası da bir parçamız. Kaç kez gelmeyi düşündük ama nasip olmadı. Bir gün kesin dönüş yapacağız." dedi.

Memiş, konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

Tokat'tan Almanya'ya giden Ahmet Demir ise 30 yıldır gurbette yaşadığını dile getirdi.

Aracının bagajını yöresel ürünlerle doldurduğunu ifade eden Demir, "Domatesinden biberine varana kadar götürüyoruz. Bir süre de olsa bu şekilde özlem gideriyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de her şey güzel"

Ankara'dan Fransa'ya dönen Soner Sevindik ise hüzünlü şekilde vatandan ayrıldıklarını söyledi.

Tatilin güzel geçtiğini anlatan Sevindik, "Türkiye'de her şey güzel. Türkiye'ye girmek bile yeterli oluyor. Her zaman her şey bütçe ile ölçülmüyor. Vatan sevdalısı olmak başka bir şey. Bir Türk arabasını yurt dışında gördüğümüz zaman ayrı bir gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevindik, emekli olduktan sonra ise Türkiye'ye kesin dönüş yapacağını kaydetti.


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