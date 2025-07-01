Dolar
39.85
Euro
46.98
Altın
3,337.08
ETH/USDT
2,462.70
BTC/USDT
106,927.00
BIST 100
10,046.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Yaşam

Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

Gökhan Zobar  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent esnafıyla birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gümrük sahası içerisindeki tanıtım standı önünde gurbetçilerle bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Sezer, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ve şekerlemeci Arif Meriç ile gurbetçilere, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri ve yöresel tatlılarını ikram edip hayırlı yolculuklar diledi.

Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşayan gurbetçiler ise halk oyunları gösterilerini ilgiyle izleyip ikramların tadına baktı.

Karşılamada yer alan müzisyenlerin "gurbetçilere" yönelik besteleri beğeni kazandı.

Girişler yoğunlaştı

Vali Sezer, gazetecilere, gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını, gelişlerin hızlandığını söyledi.

Sınır kapılarında hareketlilik yaşandığını belirten Sezer, "Özellikle Fransa ve Belçika olmak üzere çeşitli ülkelerden gelişler başladı. Son 2 günde de yoğun gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla, özlemle geliyor ve buradan da yaşadıkları, doğdukları illere devam ediyor." dedi.

Sezer, gurbetçilerin heyecanlarını paylaşmak ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" demek amacıyla güzel karşılama programı düzenlediklerini dile getirdi.

Gerekli tedbirler alındı

Gurbetçilerin konforlu ve huzurlu şekilde giriş yapıp memleketlerine ulaşmaları için tedbirlerin alındığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçi sezonumuzda 1 haftada yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu, hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bulgaristan tarafıyla da görüşmelerimiz oldu, orada alınacak tedbirleri de görüştük. Burada da ilave personeller bakanlıklarımız tarafından gönderildi.

Bu kapsamda 4 sınır kapımızda 320 emniyet personelimiz çalışıyor. 850 kadar da gümrük personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Vatandaşlarımızın bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz."

Jandarmanın yol boyunca bütün dinlenme noktalarında güvenlik tedbirlerini aldığını bildiren Sezer, "Umudumuz şudur ki buraya kadar heyecanla geldiler, güzel şekilde tatillerini yapsınlar. Özlemlerini gidersinler ve yine yüzleri güler şekilde ülkemizden ayrılarak, ikamet ettikleri ve çalıştıkları ülkelere dönsünler. Bunun konforunu en iyi şekilde yaşasınlar. Bu sene çok yoğun tedbirler aldık." diye konuştu.

Karşılama gurbetçileri mutlu etti

Belçika'dan gelen Yavuz İlhan, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu paylaştı.

Karşılamadan dolayı memnun olduklarını belirten İlhan, "Vatan hasretini yaşıyoruz. Bu güzel karşılama ve ikramlar bizi mutlu etti. Tatilimizi güzel şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Ailesiyle Fransa'dan gelen Oğuz Gonca da yorgunluğunun Türk bayrağını görünce geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'de bulunmanın ayrı duygu olduğunu ifade eden Gonca, sıcak karşılamadan dolayı Valilik ve esnafa teşekkür etti.

Bu arada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca gurbetçileri karşılayıp tanıtım faaliyetlerinde bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: İslamofobi tehdidine karşı bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama

Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama

Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sıla yolundaki gurbetçiler Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek

Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek
Tarlada su tankeri bulundurmak yangının neden olabileceği tahribatının önüne geçiyor

Tarlada su tankeri bulundurmak yangının neden olabileceği tahribatının önüne geçiyor

Depremzede öğrenciler, TÜBİTAK projesiyle Balıkesir'de nanoteknoloji ile tanıştı

Depremzede öğrenciler, TÜBİTAK projesiyle Balıkesir'de nanoteknoloji ile tanıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet