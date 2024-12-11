Dolar
34.86
Euro
36.67
Altın
2,693.76
ETH/USDT
3,686.60
BTC/USDT
97,881.00
BIST 100
10,071.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Yaşam, insana dair

Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor

Konya'da gündüz atölyesinde mevlevi kıyafetleri diken terzi Ömer Kılıç, Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde de sema icra ediyor.

Serhat Çetinkaya  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesinde sema meşk eden 40 yaşındaki Kılıç, bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen törenlerin heyecanını yaşıyor.

Terziliğe 13 yaşında gördüğü rüyanın etkisiyle başlayan Kılıç, semazen olan ustası sayesinde Mevlevilikle tanıştı.

Mevlevi dervişlerinin sema ederken giydiği, kefeni simgeleyen beyaz tennuresini almaya gittiği dikimhanenin ortamını beğenmeyen Kılıç, bu elbisenin daha manevi ortamda dikilmesini düşündüğü için tennure hazırlamayı öğrendi.

İlk kendi tennuresini diken Kılıç, zamanla ustalaşıp Türkiye ve dünyadaki Mevlevihanelerin de tennure takımlarını dikiyor.

Kılıç, kalan zamanında dizi ve filmlere derviş elbiseleri üretiyor.

Atölyesindeki mesaisinden sonra da Şebiarus etkinliklerine hazırlanan Kılıç, akşam da "Mevlevi Ayini Şerifi"nde mensubu oluğu semazen topluluğuyla sema icra ediyor.

"Tennure dikilen ortam da her anlamda temiz olmalı"

Kılıç, AA muhabirine, Mevlevi elbiselerinin dikildiği terzihanenin, sema meydanının mutfağı olduğunu söyledi.

Kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatan semanın asırlardır icra edildiğine değinen Kılıç, semazenin giydiği beyaz tennurenin kefeni, üzerine giyilen siyah hırkanın kabri, başlarındaki sikkenin de mezar taşını simgelediğini aktardı.

Tennure dikerken de bazı ritüellere uyduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Dikişe başlamadan önce abdest alıyorum. Semazen meydanda, her dönüşünde 'Allah, Allah' diye İsm-i Celal çeker. Dolayısıyla onun büründüğü, tennure dediğimiz semazen elbisesi de önce abdest alınıp besmeleden sonra kalpten 'Allah, Allah' diye İsm-i Celal çekilerek dikilir. Sema edilen meydana ayakkabıyla basılmaz. Tennure dikilen ortam da her anlamda temiz olmalı. Ayakkabıyla basılmamalıdır."

"Farklı kıyafet dikerken o hazzı almıyorum"

Tennure dikmenin, emeğinden ve kazancından ziyade manevi yolculuğu olduğunu vurgulayan Kılıç, "Semazen olduğum için o elbisenin ne için kullanıldığını, anlamını, değerini biliyorum. Kullanıldığı sema meydanını tanıyorum. Dolayısıyla sema etmiş gibi tam o hazzı alamayız ama içimde manevi huzur hissediyorum. Hazreti Mevlana'ya soruyorlar 'Aşk nedir?' diye, 'Ben ol da anla.' diyor. Bazı şeyleri anlatmak hakikaten çok zor. Farklı kıyafet dikerken o hazzı almıyorum." diye konuştu.

Terzihanedeki mesaisinden sonra akşam semaya hazırlanırken tüm fiziksel yorgunluklarından arındığını anlatan Kılıç, dünyayla ilgili tüm düşüncülerden sıyrılarak çıktığı sema meydanında manevi huzura eriştiğini, yaşadığı dinginliğin günlük hayatına olumlu yansıdığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
Erciyes'in eteklerindeki ilçeden çok sayıda dağcı ve kayakçı yetişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin geleceğinin güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri
Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Benzer haberler

Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor

Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor

Konya, Hazreti Mevlana'nın vuslatının 751. yılında yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Tropikal bahçede 10 bin kelebek Şebiarus'ta kozasından çıkacak

Tropikal bahçede 10 bin kelebek Şebiarus'ta kozasından çıkacak
Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilecek

Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilecek
Meslektaş baba oğul 18 yıldır aynı terzi dükkanında mesai yapıyor

Meslektaş baba oğul 18 yıldır aynı terzi dükkanında mesai yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet