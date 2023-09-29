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Grammy ödüllü müzisyen Buika: İlham aldığım tek kişi benim

İspanyol müziğinin ünlü isimlerinden, Latin Grammy ödülü sahibi Ekvator Ginesi asıllı Buika, "İlham aldığım tek kişi benim. Çünkü kendine inanmazsan, bu hayatta hiçbir şey yapamazsın." dedi.

Ömer Faruk Yıldız  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Grammy ödüllü müzisyen Buika: İlham aldığım tek kişi benim Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Başarılı sanatçı, müzik anlayışı, kariyerinde karşılaştığı zorluklar ve bugünkü müzik sektörüne ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye çok sık geldiğini aktaran sanatçı, Türk hayranlarının çok sıcak kanlı olduğunu dile getirdi.

"Sezen Aksu ile şarkı söylemeyi istiyorum"

Sanatçı Sezen Aksu'ya hayran olduğunun altını çizen Buika, "Sezen Aksu ile şarkı söylemeyi çok istiyorum. Onun sesini çok seviyorum. Yıllardır böyle bir arzum var." ifadesini kullandı.

Buika, yoğun talep nedeniyle Türkiye turnesinin İstanbul ayağına bir konser daha eklendiğine işaret ederek, sonraki yıllarda Türkiye'de daha geniş çaplı konserler düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Müziğe caz ve blues ile başladığını söyleyen başarılı sanatçı, şu bilgileri verdi:

"İlk yıllarımda küçük kulüplerde caz ve blues seslendirdim. Daha sonra flamenko ve Latin müziğine yöneldim. Müziği genel olarak seviyorum. Bütün türler ve sanatçıları beğeniyorum. Çünkü ben bir müzisyenim. Duyduğum her melodi beni yeni bir şey araştırmaya sevk ediyor."

Sanatçı Buika, bir müzisyenin farklı müzik türlerinden korkmaması gerektiğinin altını çizerek, "Müzikte beğenilerim zamanla değişebiliyor. Eskiden dinleyip sevdiğim müzisyenlerden bazılarını sevmeyebiliyorum, sevmediklerimi de sonradan sevebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Müziğinde etkilendiği isimler olmadığını dile getiren sanatçı, "İlham aldığım tek kişi benim. Çünkü kendine inanmazsan bu hayatta hiçbir şey yapamazsın. Bu yüzden insanın en büyük ilhamının kendisi olabileceğini düşünüyorum. İnsan, kendine inandığı sürece gelişebilir ve bir şey üretebilir." ifadelerini kullandı.

"Şikayet etmek için çok yaşlıyım"

Usta müzisyen, müzik sektörünün mevcut durumuna da değinerek, "Sektör bence gayet iyi. Bu konuda şikayet edenler var. Ben şikayet etmek için çok yaşlıyım. Evet şikayet edebilirsiniz ama bu hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.

Her müzisyen gibi kariyerinde zorluklar yaşadığını belirten Buika, "Sevgiyle, sabırla, duygularıma hakim olarak ve mutlulukla zorlukları aştım. Bu konuda olayların gülünç yönünü görme yeteneği önemlidir." diye konuştu.

Sanatçı, genç müzisyenlere işinde sabır gösterme, kendine inanma, etraftaki seslere fazla kulak vermeme ve kendilerine inanma tavsiyesinde bulundu.

Buika kimdir?

Asıl adı Maraa Concepcion Balboa Buika olan müzisyen, 1972'de İspanya'nın Palma kentinde dünyaya geldi.

Müziğe yerel gruplarda davul ve bas gitar çalarak başlayan sanatçı, daha sonra vokale yöneldi.

Buika, bir röportajında enstrüman çalmaktan vokale geçiş yapmasını, "İspanya'da kimse kadın davulcu istemiyordu ve ben etrafımda sürekli 'hayır' 'hayır' sesleri çıkmasından bıkmıştım." sözleriyle açıklamıştı.

Sesiyle kısa zamanda büyük beğeni kazanan Buika, Nina Simone, Chavela Vargas, Cesaria Evora, Billie Holiday, Edith Piaf, ve Amy Winehouse gibi ses sanatçılarıyla kıyaslandı.

Buika ilk albümü Mestizuo'yu 2000'de çıkararak müzik piyasasında tanındı ve kariyeri boyunca 7 stüdyo albümüne imza attı.

Birkaç kez Latin Grammy ödüllerine aday gösterilen Buika, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi oldu.

"No Habra Nadie En El Mundo", "Somos", "Mi nina Lola", "La falsa moneda" ve "Jodida Pero Contenta", ünlü sanatçının sevilen şarkıları arasında yer alıyor.

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