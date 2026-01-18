Dolar
"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği Samsun’da koruyucu ailesiyle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği, Samsun'da geçici koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi.

Buğrahan Ayhan  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği Samsun’da koruyucu ailesiyle buluştu

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti", aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

"Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" ile "Ege Berk" adlı bebek de Samsun'daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi.

Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27'sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirilirken Samsun'da yapılan bu yerleştirmeyle 100. bebek, geçici koruyucu ailesiyle buluşturulmuş oldu.

"Aile ve Nüfus On Yılı"nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımını ortaya koyuyor.

Çocuklarda olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor.

Geçici koruyucu aile modeli, hizmet planı henüz belirlenmeyen, biyolojik ailesine dönüşü mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocukların, geçici süreyle bir ailenin bakım ve şefkatiyle buluşturulmasını amaçlıyor.

