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Gaziantepli Ahmet dede, Alzheimer olan yarım asırlık eşini yalnız bırakmıyor

Gaziantep'te 82 yaşındaki Ahmet Kılavuz, yarım asırlık aşkı 79 yaşındaki Sabiha Kılavuz'un Alzheimer hastalığında en büyük destekçisi oldu.

Ömer Faruk Salman  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Gaziantepli Ahmet dede, Alzheimer olan yarım asırlık eşini yalnız bırakmıyor Fotoğraf: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep

Gaziantep'te 57 yıl önce görücü usulüyle evlenen Ahmet Kılavuz'un eşi Sabiha Kılavuz'a 3 yıl önce Alzheimer teşhisi konuldu.

Klavuz, tedavisi devam eden ileri seviye Alzheimer olan eşini, hastalığının yavaşlaması ve sosyalleşebilmesi adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Moral Evi’ne götürüyor.

Moral Evi'nde edindiği arkadaşlarıyla yaptıkları oyunlar ve faaliyetlerle eşinin hafızasını güçlü tutmaya çalıştıklarını anlatan Ahmet Kılavuz, "Bahçe bakımında olduğu kadar akıl oyunlarında da çok başarılı. Sabiha Hanım'ın rahatsızlığı 2015 yılında başladı. Yavaş yavaş fark ettik rahatsızlığını. Önce unutkanlıklar başladı, gideceği yeri, alacağı şeyi bilmedi. Ne alacaktım, ne yapacaktım, ne ettim, şu nasıl oluyordu, bunun adı neydi? gibi soruları gün geçtikçe arttı. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Tatlı günleri özlüyorum, ne desek boş" dedi.

Eşinin hastalığı sonrası hayatlarının büyük oranda değiştiğini anlatan Kılavuz, evde çamaşırı kendisinin yıkadığını, yemekleri yaptığını ve ömrü yettiğince eşine bakacağını söyledi.

Kılavuz, her fırsatta eşini çok sevdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok sevdim. Güzel, tatlı günlerimiz oldu. Sabiha ile 57 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Kafa dengiyiz. Sana ne diyeyim, bizdeki bu uyumu başkasında görmedim. Bunca zamandır birbirimizi kırmadık. Saygı çok önemli. Sevgi de bambaşka. Buradaki arkadaşlarıyla karnındaki sancısını bile unutuyor, rahatlıyor. Burada türkü söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, Türk Sanat Müziği söylüyorlar. Jimnastik yapıyor, hareket yapıyorlar, ondan sonra boyama boyuyorlar. Örgü örüyorlar. Burada kendini daha rahat hissediyor."

Moral Evi'nde tedavi süresince kendisi de eşiyle birlikte seanslara giren Kılavuz, ölene kadar destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

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