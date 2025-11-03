Dolar
Yaşam, insana dair

Eruh'ta Çinli doktor hastalara şifa dağıtıyor

Sağlık Bakanlığınca 9 ay önce Siirt'in Eruh ilçesine atanan Dr. Yuan Zhilin, Eruh Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde hastalara hizmet için görev yapıyor. -

Fecri Barlık, Nurettin Kilis  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Eruh'ta Çinli doktor hastalara şifa dağıtıyor Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Çinli doktor Yuan Zhilin, Siirt'in Eruh ilçesinde hastalara hizmet veriyor.

Yuan Zhilin, Çin'de ilkokul eğitiminin ardından 13 yaşında geldiği Türkiye'de ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

Üniversite öğrenimini Çin'de tıp alanında yapan Yuan, annesinin 20 yıl boyunca Türkiye'de sürdürdüğü doktorluk görevini devam ettirmek amacıyla 2014'te Türkiye'ye döndü.

Özel kurslarda Çince eğitim vermeye başlayan Yuan, bu sırada Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na hazırlandı.

Yuan, geçen yıl sınavı kazanmasının ardından Sağlık Bakanlığınca 9 ay önce Siirt'in Eruh ilçesine atandı.

Eruh Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde pratisyen hekim olarak çalışmaya başlayan 45 yaşındaki Yuan, vatandaşlara hizmet veriyor.

Dr. Yuan Zhilin, AA muhabirine, çocuk yaşta geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini ve bundan dolayı yaşamını burada sürdürdüğünü söyledi.

Çin'e giden bir Türk vatandaşının 1993 yılında daveti üzerine doktor annesiyle Türkiye'ye geldiğini ifade eden Yuan, İstanbul'da ortaokul ve liseyi okuduğunu belirtti.

Babasının da doktor olduğunu fakat Çin'de görev yaptığı için gidiş geliş yaptığını dile getiren Yuan, İstanbul'u çok sevdiğini ifade etti.

Annesinin emekli olduktan sonra ülkesine geri döndüğünü anlatan Yuan, şunları kaydetti:

"Annem Çin tıbbı üzerine çalışıyordu ve yaklaşık 20 yıl burada (Türkiye'de) görev yaptı. Ben de ortaokul ve liseyi Türkiye'de okuduktan sonra üniversite okumak üzere Çin'e gittim. Üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye geldim. Türkiye benim için iyi çünkü küçüklüğümden beri burada yaşıyorum ve artık alıştım. Başka ülkelere göre burası benim için daha iyi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. İnsanları, manzaraları, iklimi, yemek kültürü çok iyi."

"Siirt'in yemeği büryanı çok seviyorum"

Eruh ilçesine atandığında ilk başta haritada yerini bulamadığını ve şaşkınlık yaşadığını ifade eden Yuan, uçakla Siirt'e, oradan da servisle ilçeye geldiğini anlattı.

İlçede uzun yıllar görev yapmak istediğini belirten Yuan, şöyle konuştu:

"Eruh'un insanları çok temiz, bana çok iyi davranıyorlar ve beni çok seviyorlar. Burada devamlı kalmayı düşünüyorum. Yavaş yavaş bana alıştılar, sokakta selam veriyorlar, çaya davet ediyorlar. Siirt'in yemeği büryanı çok seviyorum. Her seferinde 1,5 porsiyon büryan yiyorum. Çocuklar da çok cana yakın, sokaktan geçince selamlaşıyoruz. Benimle İngilizce konuşuyorlar."

"Çin'den bile ilçemize doktor geldi"

Eruhlu vatandaşlardan Osman Nas da Çin'den buraya doktorun gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlçelerinin hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladığını kaydeden Nas, "Daha önce ilçemizde doktor fazla yoktu. Gelenler de kısa sürede ayrılıyordu. Şu an hiç ummadığımız, düşünmediğimiz uzak diyarlardan, Çin'den bile ilçemize doktor geldi. Kendisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Şen de Yuan'ın Eruh'a alıştığını ve ilçe halkının da onu çok sevdiğini anlattı.

"Çinli doktor gerçekten ilçemize bir renk kattı. İnsanlara ve hastalara karşı samimi davranışları bizi memnun ediyor. Halkla iç içe ve insanlarla iletişimi çok iyi." diyen Şen, ilçeye daha fazla doktorun gelmesini istediklerini kaydetti.

