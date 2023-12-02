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Kültür, Yaşam, insana dair

Engelli çiftin öyküsünü anlatan film festivallerden 29 ödül aldı

Trabzonlu film yapımcısı Fatih Zaman'ın senaristliğini yaptığı, engelli oyuncuların da başrollerini paylaştığı "Bana Maviyi Anlat" adlı sinema filmi, 10 ülkedeki çeşitli festivallerden ödül aldı.

Duygu Avunduk  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Engelli çiftin öyküsünü anlatan film festivallerden 29 ödül aldı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen filmin başrollerini görme engelli Fatma Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın paylaştı.

Turgay Tanülkü ve Ayşen İnci gibi tanınmış oyuncuların da yer aldığı filmin yönetmenliğini ise Cemile Kırmızı Karadaş yaptı.

Film ve oyuncular, Nisan 2023'ten beri Romanya başta olmak üzere Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden, Cannes Dünya Film Festivali, Ganj Uluslararası Film Festivali ve Ponza Film Ödülleri gibi çeşitli festivallerde, farklı kategorilerde 29 ödüle layık görüldü.

Fatih Zaman, AA muhabirine, 2013'te radyo programı yaptığı dönemde, görme engelli dinleyicinin kendisini aramasıyla film çekmeye karar verdiğini söyledi.

Dinleyicinin sohbet sırasında kendisine, "Bana maviyi anlatır mısınız?" dediğini ifade eden Zaman, aralarında geçen konuşmayı şöyle paylaştı:

"Ben de mavi gökyüzü, deniz deyince 'Bir de umudun rengidir değil mi?' dedi. 'Evet umudun rengi.' dedim ve 'Bana umudun rengini anlatın.' dedi. 'Bu soruya hangi dinleyicimiz cevap vermek ister?' dediğimde ise aynı dinleyici, 'Ben görme engelliyim ve gözlerimin açılacağı umuduyla mavi rengi merak ediyorum.' dedi. Kendisini radyoya çağırdım, 'Ben bir gün bir film yapacağım, adı Bana Maviyi Anlat olacak, bu hikayeyi senle beraber orada anlatacağız' dedim. 2023'te bu hayalimizi yaptık."

"Duygunun çok yoğun olduğu bir film"

Başrol oyuncularının görme ve işitme engelli olması dolayısıyla filmin önem kazandığını belirten Zaman, "Uzun süre kamera arkasında çalıştıktan sonra sete çıktık. Finalinde işitme engelli gencimizin, görme engelli sevgilisine söylediği bir cümle var. İki kelimeden oluşuyor, bunu 5 ay çalıştıktan sonra sete çıktık. Duygunun çok yoğun olduğu bir film oldu. Biz bu filmi dünya sinema tarihine bırakıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu gibi filmler çokça olacaktır diye umut ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saatlik filmi birçok festivale gönderdiklerini vurgulayan Zaman, "Festival sürecimiz 15 Ocak 2024'e kadar devam edecek. O tarihten sonra birçok platformda filmimizi yayınlayacağız." dedi.

Zaman, girdikleri festivallerin hepsinden ödül aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"29 festivalden ödül aldık. Aslında amacımız eğer fırsat verilirse görme, işitme, down sendromlular ve MS hastalarının neler yapabilecek olduklarını göstermekti. Biz de bunu başardık. Görüştüğümüz birçok dijital platform var, yakında filmimizi ulusal ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmayı hayal ediyoruz."

Ödül aldıklarında hemen oyunculara haber verdiğini dile getiren Zaman, "Sevinçten ağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanından ödül aldık ve her yerden bize sertifikaları geliyor. Sette çektiğimiz bütün sıkıntıları ve yorgunlukları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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