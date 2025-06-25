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Yaşam, insana dair

Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıldır sürdürüyor

Zonguldak'ta uzun yıllar doktorluk yaptıktan sonra emekli olan ve kiraladığı arazide mavi yemiş yetiştirmeye başlayan Tomris Özeler, 14 yıldır organik üretim yapıyor.

Gökhan Yılmaz  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Emekli doktor, tüm birikimini yatırdığı mavi yemiş yetiştiriciliğini 14 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kentte 35 yıl çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Tomris Özeler, bir seyahati sırasında tanıştığı mavi yemişi yetiştirmeye karar verdi. 2011'de Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda bozuk orman arazisini kiralayan Özeler, burada çalışarak araziyi tarıma hazır hale getirdi.

Özeler, daha sonra Polonya'dan ithal ettiği mavi yemiş fidanlarını araziye dikerek üretime başladı. İlk başlarda verimlilik açısından sonuç alamasa da sürdürülebilir üretim teknikleri uygulayarak kalitesini ve miktarını artıran Özeler, organik ürünlerinin tanıtımı için fuar ve organizasyonlara katıldı.

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Zamanla stant açarak doğrudan tüketiciyle buluşan ve pazarlama ağını genişleten Özeler, 21 dönüm bahçesinde geçen yıl 500 kilogram mavi yemiş hasat etmesinin yanı sıra kestane ve kara yemiş de yetiştiriyor.

"Örnek bir çalışma yapmak istedim"

Tomris Özeler, gazetecilere, bahçe kurma hayalinin bulunduğunu ve bir seyahatinde tanıdığı mavi yemişi yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

"Örnek bir çalışma yapmak istedim." diyen Özeler, kentte tarımın sadece fındık olarak düşünüldüğünü, alternatif olması amacıyla kestane, kara yemiş ve mavi yemiş yetiştirdiğini aktardı.

Özeler, tüm emekli ikramiyesini harcayıp üzerine de harcama yaparak fidanları Polonya'dan getirttiğine değinerek, "Belki daha fazla ürünüm ve daha fazla gösterişi olabilirdi ancak doğal tarım, organik olsun diye ısrar ettim." diye konuştu.

İklim koşullarının üretimi çok etkilediğine işaret eden Özeler, ne kadar sulasa da yağmurun bitki üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu vurguladı.

Özeler, parayla çalışan bulsalar da kendilerinin gösterdiği özeni göstermediğini, o nedenle tırpanından sulamasına kadar her şeyle kendisinin ilgilendiğini dile getirerek, bu işi yapacak kişilerin doğayı sevmesi gerektiğini, sırf para kazanmak için yapılamayacağını sözlerine ekledi.

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