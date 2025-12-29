Dolar
42.94
Euro
50.55
Altın
4,462.37
ETH/USDT
2,933.10
BTC/USDT
87,442.00
BIST 100
11,229.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.
logo
Yaşam, insana dair

Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı

Edirne'de kanseri yenen 28 yaşındaki mimar Ahmet Can, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu eşiyle kent sokaklarında tur atarak paylaştı.

Gökhan Zobar  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Genç mimar, kasım ayında kansere yakalandığını öğrendi.

Ameliyat olan Can, daha sonra kemoterapi tedavisi gördü ve zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

Kentte yayın yapan bir internet haber sitesinde muhabir olarak çalışan Melis Aksu Can, sağlığına kavuşan eşine sürpriz yaparak balonlarla süslediği otomobillerinin arka camına, "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz." notunu yazdı.

Edirne cadde ve sokaklarını araçlarıyla gezen Aksu çiftinin sevincine sürücüler de kornalarla eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tedavi sürecini el ele geçiren çift, mutluluklarını Edirnelilerle paylaştı.

Şu an kendimi çok iyi hissediyorum

Ahmet Can, AA muhabirine sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Zorlukları eşinin ve sevenlerinin desteğiyle aştığını belirten Aksu, "Apar topar ameliyat oldum. Tümör alındıktan sonra parça patolojiye gitti ve kötü huylu olduğu öğrenildi. Ardından kemoterapi aldım ve sonucunda her şey temizlendi. Tedavi süreci iyi ilerledi." dedi.

Can, tedavi boyunca moralini hep yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

Kanseri yendikten sonra eşinin kendisine güzel bir sürpriz hazırladığını anlatan Can, şunları kaydetti:

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Eşime ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Temiz çıkan son kan tahlilinin ardından eşim sabah saatlerinde arabayı süslemiş ve camına 'kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' notunu yazmış.

Eşim bir yere gideceğimizi söyleyip beni dışarı çağırdı. Görünce çok mutlu oldum. Edirne'de trafiğe çıktık ve insanlar bizim sevinicimize ortak oldu. Hep beraber güldük. Allah, tüm kanser hastalarının yardımcısı olsun."

Edirne'de çok güzel bir karşılık aldık

Melis Aksu Can ise tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Birbirlerine destek olarak süreci kolaylaştırdıklarını ifade eden Can, daha önce sosyal medyada gördüğü kutlamaları yaparak eşini sevindirmek istediğini belirtti.

Eşinin sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Can, "Şu an bağışıklığı düşük olduğu için sevdiklerimize sarılarak kutlama yapamıyoruz. O yüzden böyle bir kutlama yapmak istedim. Edirne'de çok güzel bir karşılık aldık, herkes kornaya basarak mutluluğumuza ortak oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı

Edirne'de kanseri yenen genç mimar, mutluluğunu eşiyle attığı şehir turuyla paylaştı

Kanserden ölümlerin fazla olduğu Ağrı'da gezici kanser tarama aracı köy yollarında

Kanserle mücadele sürecinde başladığı glütensiz gıda üretimini kafeyle mesleğe dönüştürdü

Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı

Ukraynalı doktor, savaş yanıklarının tedavisinin zorluklarını anlattı
Kapalı yöntem mitral kapak onarımıyla kalp gücü artan hastalar yaşam konforunu artırıyor

Kapalı yöntem mitral kapak onarımıyla kalp gücü artan hastalar yaşam konforunu artırıyor
Türkiye'de lösemi tedavisinde başarı oranları artıyor

Türkiye'de lösemi tedavisinde başarı oranları artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet