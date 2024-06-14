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Yaşam, insana dair

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin "Osman"ı TDV'nin Etiyopya'daki kurban organizasyonunda görev aldı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'da bulunan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin "Osman"ı Emre Üçtepe, diziyi izleyen gençlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Mehmet Yılmaz Güldaş  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
"Diriliş Ertuğrul" dizisinin "Osman"ı TDV'nin Etiyopya'daki kurban organizasyonunda görev aldı Fotoğraf: Mehmet Yılmaz Güldaş/AA

Ankara

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) son yıllarda özellikle yardıma ihtiyaç duyan ülkelerde sürdürdüğü yardım faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla bugüne kadar özellikle Afrika ülkelerinde su kuyuları açtıran, sağlık hizmetleriyle gencinden yaşlısına ulaşan STK'ler, vekaletle kurban organizasyonlarıyla da ailelerin yanında oluyor.

Vakfın gönüllü faaliyetlerine, milli güreşçi Rıza Kayaalp, şarkıcı Murat Kekilli, dizi oyuncuları Burak Haktanır ve Emre Üçtepe gibi isimler de bizzat katılarak destek veriyor.

Türk yapımı film ve dizilere ilgi duyan Afrikalılar ise yardım organizasyonları için ülkelerine gelen oyuncu ve sporcuları görme imkanı buluyor.

Türkiye'de yayımlandığı 5 sezonda en çok izlenen yapımlar arasında bulunan "Diriliş Ertuğrul" dizisi de Afrika'da hala en çok izlenenler arasında yer alıyor. Birçok genç, filmdeki karakterlerin isimlerini tek tek biliyor.

TDV'nin 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu için Etiyopya'ya davet edilen, dizide Ertuğrul Bey'in oğlu "Osman"ı canlandıran Emre Üçtepe de bu oyunculardan biri.

Vakıf gönüllüleriyle başkent Addis Ababa sokaklarını dolaşan Üçtepe'yi yolda durduran bazı gençler, onunla ayak üstü sohbet edip cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Etiyopya'da sıcak karşılama

AA muhabirinin görüştüğü oyuncu Emre Üçtepe, yardım faaliyeti sırasında kendisini görenlerin önce şaşırdığını, ardından yanına gelerek elini sıkıp sarıldığını, bu duygunun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Etiyopya'da da Türk tarihi ve günümüz dizileri oldukça popüler ve izleniyor." diyen Üçtepe, şunları kaydetti:

"Bizi çok sıcak karşıladılar. Birçoğu Türkçe konuşuyor, çok şaşırıyorum. Bizim kültürümüze bu kadar aşina olduklarını görmek benim için gurur verici bir şey, seviniyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Birçoğu hem sohbet hem fotoğraf çektirmek hem video hem de sadece Türkçe konuşmak için bizimle ilgileniyor. Bu çok mutluluk verici bir şey."

Etiyopyalı lise öğrencisi Hassan Muhammed, dizideki "Osman" karakterini ülkesinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Muhammed, "Diriliş Ertuğrul dizisini çok seviyorum, tüm bölümlerini 3 kez izledim." dedi.

Fevzan Abdullah ise "Osman'ı, Ertuğrul Bey'den biliyorum. Diziyi çok beğeniyorduk. Tüm bölümlerini izlemiştim." diye konuştu.

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