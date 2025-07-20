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Yaşam, insana dair

Depremzede kadınlar konteyner kente kurulan atölyede el sanatlarıyla tanışıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte açılan kursta el sanatları eğitimi gören depremzede kadınlar, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgeleri almaya hak kazanıyor.

Mehmet Bayrak  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Depremzede kadınlar konteyner kente kurulan atölyede el sanatlarıyla tanışıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle yıkıldı.

Kadınları el sanatlarıyla tanıştıran merkezin çalışmalarına devam edebilmesi için 3 ay önce Güzelburç Mahallesi'ndeki Kızılay Konteyner Kenti'nde atölye kuruldu.

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Atölyede haftada 3 gün düzenlenen kursa katılan depremzedeler, eğitmenler eşliğinde ahşap boyama, polyester döküm, çizim, epoksi ve yenileme sanatını öğreniyor.

Yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde eden kadınlar, kurs sonunda aldıkları usta öğreticilik ve iş yeri açma belgeleri sayesinde mesleğe adım atıyor.

Kursu tamamlayan 11 kişi belgelerine kavuştu

Merkezin el sanatları usta öğreticisi Aylin Kıratlı, AA muhabirine, 20 kadının eğitiminin sürdüğünü, kursu tamamlayan 11 kişinin ise belgelerini aldığını söyledi.

Kursun, katılımcıların deprem psikolojisini atlatmasına katkı sunduğunu dile getiren Kıratlı, "Burada eğitim verirken stres atıyoruz, kursiyerler de kendilerini şarj ediyorlar. Kursiyerlerimiz ilk başta hobi amaçlı geliyorlar ama zamanla onları usta öğretici yapıyor, iş yeri açmalarını sağlıyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Büşra Yılmaz da kurs günlerini heyecanla beklediğini anlattı.

Kendini el sanatlarında geliştirme fırsatı bulduğunu belirten Yılmaz, "Ahşap boyama ve çizim üzerine eğitim alıyorum. Kursa hobi olarak başlamıştım ama şu anda mesleğini yapabilmek için ilerlemek istiyorum. Hocamızdan ve eğitimden çok memnunuz. Onların destekleriyle ilerlemeye çalışıyoruz. İş yeri açmak ve özel eğitim vermek istiyorum." diye konuştu.

Meltem Narlıçay da ustalık belgesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada hem hobi ediniyor hem psikolojik olarak rahatlıyor hem de yaptığımız ürünlerden para kazanıyoruz. Asker olan eşimin tayini çıktı. Gideceğimiz kentte öğretmenimizin izinden gidip meslek sahibi olmayı ve yeni kursiyerler yetiştirmeyi istiyorum."

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