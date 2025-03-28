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Yaşam, insana dair

Çorum'da ilkokul öğrencileri birbirlerine dronla mektup gönderiyor

Çorum'un Kargı ilçesinde iki ilkokulun öğrencileri, birbirlerine dronla mektup gönderiyor.

Turan Ozan Acar  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Çorum'da ilkokul öğrencileri birbirlerine dronla mektup gönderiyor Fotoğraf: Turan Ozan Acar/AA

Çorum

Cumhuriyet İlkokulu 1-B Sınıfı öğretmeni Hasret Aslan, öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de unutulmaya yüz tutan mektuplaşmayı öğrenmesi hem de teknolojiyi kullanmaları amacıyla dron aracılığıyla mektuplaşma projesi başlattı.

Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu 1-B sınıfı ile Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, kendi aralarında mektup arkadaşı oldu.

Aslan, öğrencilere mektup arkadaşlarının isimlerini vererek onlara, istedikleri konuda mektup yazmalarını istedi.

Öğrencilerin yazdığı mektuplar bir drona asılarak yaklaşık 800 metre mesafedeki Atatürk İlkokuluna gönderildi.

Burada öğretmenlerinin gözetiminde dronu karşılayan öğrenciler, kendilerine gelen mektubu okuduktan sonra yazdıkları mektupları aynı dronla Cumhuriyet İlkokuluna gönderdi.

İlk denemede öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu gören öğretmenler, dron aracılığıyla mektuplaşma projesini yıl boyu sürdürmeye karar verdi.

Haftanın belli günlerinde dron aracılığıyla mektuplaşan öğrenciler, mektup arkadaşlarından gelecek yeni mektubu dört gözle bekliyor.

Posta güvercinleri ilham verdi

Sınıf öğretmeni Hasret Aslan, AA muhabirine, uygulamayı başlatırken posta güvercinlerinden ilham aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirten Aslan, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık mektuplaşmanın önemini yitirdiğini biliyoruz. Mektuplaşmayı cazip hale getirmek adına, posta güvercininden de esinlenerek dronla mektuplaşma etkinliği başlattık. İlçemizde 2 okul var. Bir okuldan diğer okula mektuplarımızı dronla gönderdik. Çocuklar birbirlerini hiç tanımıyorlar. Mektuplaşma sayesinde birbirlerini tanımış oldular, sosyal becerileri gelişmiş oldu." dedi.

Projeyi yıl boyu sürdüreceklerini dile getiren Aslan, yıl sonunda çocukları bir araya getirip yüz yüze tanışmalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Çocukların birinci sınıf olmaları nedeniyle okuma-yazmayı yeni öğrendiklerine dikkati çeken Aslan, "Çocuklar bu sayede hem okuma-yazma becerilerini geliştirmiş oldular hem de sosyal iletişim kurmuş oldular. Birbirlerini tanımadan yakınlık kurmuş oldular. Çocuklara teknolojinin geldiği son noktayı göstermek istedik. Posta güvercininden drona geçiş yapmış olduk. Bu arada mektuplaşma da önem kazanmış olacak." diye konuştu.

Cumhuriyet İlkokulu 1-B sınıfı öğrencilerden Zeynep Sare Başar da mektup arkadaşını tanımadığını ve bu etkinlikte yazışarak tanıştıklarını belirterek mektup arkadaşıyla bir an önce tanışmak istediğini söyledi.

Melis Ayşe Akyer ise tanımadığı mektup arkadaşına kendi özelliklerinden bahsederek birbirlerini tanımaya çalıştıklarını ve bunun çok eğlenceli olduğunu anlattı.

Ömer Saykal da "Mektup arkadaşımı hiç tanımıyordum ancak mektuplaşamaya başladıkça artık nasıl birini olduğunu öğrenmeye başladım." dedi.

"İlk kez mektuplaşıyorum"

Atatürk İlkokulu bahçesinde dronla gelen mektupları karşılan öğrencilerden Zeynep Büyükçorak da mektubu alınca çok mutlu olduğunu dile getirerek "İlk defa mektuplaşıyorum. Çok sevinçliyim. Mektubumuzun dronla gelmesi de çok heyecanlı oldu. Havada dolanarak gelen mektuplarımızı merakla açtık." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaş da ilk mektubu aldığında çok heyecanlı olduğunu belirterek "İlk başta ona ne yazacağımı bilememiştim. Sonradan tanıştıkça daha güzel yazmaya başladım. Biz bu mektupları yazarken çok eğleniyoruz ve mektuplar geldikçe mutlu oluyoruz." dedi.

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