logo
Yaşam, insana dair

Çocuklarının ısrarına rağmen 78 yıldır sürdürdüğü terzilik mesleğini bırakmıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Alataş, 78 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.

Cihan Okur, Hülya Turan  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Çocuklarının ısrarına rağmen 78 yıldır sürdürdüğü terzilik mesleğini bırakmıyor Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Memur olmayı hayal ettiği çocukluk çağında maddi imkansızlıklar nedeniyle terzilik yapan ağabeyinin yanında çıraklığa başlayan Ahmet Alataş, aradan 78 yıl geçmesine rağmen mesleğini sürdürüyor.

3 çocuk, 7 torun sahibi olan Alataş, 90 yaşında olmasına rağmen her gün dükkanını açarak müşterilerinin siparişlerini yetiştirmek için emek veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini yaşatmak için elinden geleni yapmaya devam eden Alataş, sağlığı elverdiği müddetçe terziliği sürdürmek istiyor.

Ahmet Alataş, AA muhabirine, 12 yaşlarında ağabeyi aracılığıyla terzilik mesleğine başladığını söyledi.

Ömrünü adadığı terzilik mesleğinin son temsilcileri arasında yer aldığına işaret eden Alataş, "Çok okumak istedim ama maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. Çocuklarım, torunlarım okuduğu için mutlu oldum." dedi.

"Doğduğun ev kaderindir" sözüne atıf yapan Alataş, "Benim ustam ağabeyimdi. Öyle olmasa kaderim böyle olmazdı belki, terzi de olmazdım, memur olurdum ama fakirlikten okuyamadım. Mesleğe başlayınca, 'Benim kaderim bu' deyip işi benimsedim." ifadesini kullandı.

"Şimdi işlerimiz az, eski günler gibi değil"

Terziliğin hazır giyim sektörünün büyümesiyle unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğini söyleyen Alataş, şunları kaydetti:

"Bu mesleğe 78 yılımı verdim. Bir ömür geçti. 3 çocuğumu üniversitede okuttum. 30 yıl boyunca 16 saat mesai yaptım. Önceden konfeksiyon yoktu, herkes ısmarlama diktirirdi. Dükkanımızda kalfalar çalışırdı. Günde iki takım elbise diker, atölye gibi çalışırdık. Çok işimiz vardı, çok güzel para kazanırdık. Şimdi işlerimiz az, eski günler gibi değil. Gençler konfeksiyon alıyor."

Yeni neslin kendileri gibi heyecanlı olmadığını dile getiren Alataş, "Ölene kadar çalışacağım. Benim oğlum beni o kadar zorladı, 'Baba işi bırak' diye. 'Olmaz oğlum ben çalışacağım' dedim. İhtiyacım yok ama çalışmayı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Alataş, halen Merzifon'un yanı sıra çevre ilçe, belde ve köylerden gelen müşteriler ile gurbetçilerin siparişlerini hazırladığını söyledi.

