Bosna Hersek'te "Mostar Okçuluk Yarışması" gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Velez Okçuluk Kulübü işbirliğiyle "Mostar Oku" yarışması yapıldı.

İsmail Özdemir  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Bosna Hersek'te "Mostar Okçuluk Yarışması" gerçekleştirildi

Mostar

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Mostar Oku" yarışmasında Türkiye, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Malezya ve Sırbistan'dan 27 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mostar'da Lokomotiva Futbol Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmada, yarı final ve final aşamaları yapıldı.

Okçuluk yarışmasını kadınlarda Türkiye'den Sena Keçeci kazanırken, erkeklerde ise Malezya'dan Abdul Rahman Bin Zaharian birinci oldu.

Kadınlar ve erkeklerde ilk üçe giren okçulara kupa ve madalya verildi.


