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Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez altın kemer kazanan başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, kariyerinin son yıllarında er meydanında rakiplerinin sırtını yere getirip yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.

Gökhan Zobar  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kırkpınar'ın deneyimli isimlerinden 38 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yoğun bir kamp dönemiyle hazırlandı.

Kırkpınar'da 2009 ve 2010'da başpehlivan olma başarısı gösteren Mehmet Yeşil Yeşil, bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, kariyerinin son dönemlerinde kürsünün en üst basamağına çıkmak istediğini söyledi.

Kırkpınar'ın "yağlı güreşin olimpiyatı" olduğunu belirten Mehmet Yeşil Yeşil, "Kırkpınar efsanesinin hakkını verebilmek için er meydanında mücadelemi ortaya koymaya çalışacağım. Edirne'ye bunun için geldim. Kariyerimizin sonlarına yaklaşıyoruz, bunun farkındayız. Farkında olduğum için de her anını değerli kılmak istiyorum. Mücadelemle ve Kırkpınar'da attığım her adımla son yıllarımı güzel değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Mehmet Yeşil Yeşil, çayıra çıktığı her güreş organizasyonunda kendisi için hayırlı olanı dilediğini ifade etti.

"İyi hazırlandım"

Kırkpınar'a hazır olduğunu dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanmış biri olarak hiçbir zaman buraya altın kemer harici bir hedefle gelmedim. Kırkpınar'da başpehlivan olduğunuzda yaşanan duygular anlatılamaz. Tarif edilmez bir duygu. Bu duyguyu ancak yaşayan bilir. O yüzden bu duyguyu tekrar tadarak bırakmak gibi bir hayalim var. Hakkımda hayırlısı, üçüncü kemere giderken de hakkımda hayırlısını istemiştim. Kırkpınar altın kemerini kazanmak nasip işidir. Burada çok iyi başpehlivanlar madalya ve kemer alamadan döndü. Bunları gördüğüm için Kırkpınar'daki altın kemerin ne demek olduğunu iyi biliyorum. Altın kemeri kazanmak nasip işidir, nasibi de çalışarak kovalamak lazım. Tekrardan altın kemeri kazanmak isterim."

Kırkpınar'da bu yıl yeni bir sistemle güreşlerin düzenleneceğini de anımsatan Mehmet Yeşil Yeşil, tüm pehlivanlara başarı diledi.

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