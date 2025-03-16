Aydemir usta, Kapadokya'daki turistik tesislerde kullanılan bakır malzemeleri onarıyor
Nevşehir'de baba mesleğini 55 yıldır sürdüren 65 yaşındaki bakır ustası Aydemir Yuğuran, Kapadokya'daki turistik tesislerde kullanılan bakır malzemelerin tamirini yapıyor.
Nevşehir
İl merkezinde babasına ait iş yerinde 10 yaşında mesleğe adım atan Yuğuran, gelişen teknolojiyle cazibesini yitirmesine rağmen 55 yıldır kopamadığı mesleğini severek sürdürüyor.
Geçmişte yaygın olduğu için bakır eşyalar da yaparak 2 çocuğunu büyüten Yuğuran, şimdilerde ise genelde tamirat işleriyle ailesinin geçimini sağlıyor.
Aydemir Yuğuran, AA muhabirine, 10 yaşında babasının yanında işe başladığını, sağlığı el verdiği müddetçe 85 yıldır ayakta olan atölyenin faal kalması için çalışacağını söyledi.
Eskiden rağbet gören bakır mutfak malzemelerinin yerini çelik başta olmak üzere farklı içerikteki ürünlerin aldığını dile getiren Yuğuran, vatandaşların ellerinde kalan malzemeleri zaman zaman tamir için kendisine getirdiğini anlattı.
Son dönemde bölgedeki turizm tesislerinin dekor ve kullanım amaçlı bakır eşyalara yöneldiğine dikkati çeken Yuğuran, konuklarına nostaljik atmosfer sunmak isteyenlerin bu yöndeki ilgilerinin atölyeye az da olsa hareket kattığını ifade etti.
"Bakırın lezzetini bilen insanlar hala bu ürünleri arıyor"
Nevşehir'de mesleğe başladığı yıllarda sayıları oldukça çok bakır atölyelerinin sonuncularından biri olduğunu vurgulayan Yuğuran, şunları kaydetti:
"Babamın asıl mesleği kalaycılıktı. Okuma yazması yoktu ama sanatı mükemmeldi. Biz de mesleğin son sahiplerinden biriyiz ama bu işler bitiyor. Çırak yetişmiyor, el işçiliği artık makineye döndü. Eskiden bakır tamiri için kalaycılar vardı ama şimdi kalmadı. Kalay yapılmadan bakır kaplarda yemek pişirilmez. Artık tamir için bize en yakın Kayseri'ye göndermek zorunda kalıyoruz. Bakır mutfak eşyaları artık daha çok dekoratif amaçla kullanılıyor. Kapadokya'daki butik oteller, mutfaklar, salonlar için bakır ürünleri tercih ediyor. Gelen antika eşyalar eğri, kulpu eksik olabiliyor, içinin kalaylanması gerekiyor. Bunları onarıp yeniden kullanılabilir hale getiriyorum. Emek olmadan olmaz, her eşyanın elden geçmesi lazım. Bakırın lezzetini bilen insanlar hala bu ürünleri arıyor."
Mesleğinin devam ettirilmesini istediğini, çırak bulması halinde tüm bilgi ve birikimini aktarmayı arzuladığını belirten Yuğuran, hayatının son demlerine kadar atölyesini ayakta tutacağını söyledi.
Mesleğini bırakmayı bunca yıldır hiç düşünmediğini dile getiren Yuğuran, "Gidecek yerim yok, kahve alışkanlığım da yok. Hafta sonları bağa gidiyorum ama dükkanımı açmadan yapamıyorum. Babam da böyleydi, 'Sen bıraksan da ben devam ederim.' derdi. Onun çizgisini sürdürüyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.