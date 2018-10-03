Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır." dedi.



Erdoğan, geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek eğitim-öğretim yılı içinde kredi burs miktarının lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir. Üniversite mezunlarının istihdamlarını takip ederek üniversite ve bölüm bazında başarı düzeyini ölçmeyi planlıyoruz. Böylece hangi üniversitemizin ve hangi bölümlerimizin öğrencilerimizin istihdamına ne düzeyde katkı sağladığını da görebileceğiz. Hatta bu ölçüm sonuçlarını üniversitelerimize vereceğimiz desteğin kriterlerinden biri haline getirmeyi düşünebiliriz. Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız."

"Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz"

Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istediklerine değinen Erdoğan, "Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim-öğretim hayatında 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bilinciyle yetişen hiç kimse, ne içeride ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışmayacaktır." vurgusunu yaptı.

Erdoğan, güvenli bir gelecek inşa etmek için eğitim öğretimden başlamak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın."

"Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katedemediğimizi düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Eğitim) Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif'ten ilhamla 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katedemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız." diye konuştu.