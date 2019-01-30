Fotoğraf: AA/Murat Kula

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı.

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"Linç kampanyası başlattılar"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Fazıl Say konserine ilişkin, "Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan kaymakamlara çağrı

Kaymakamlardan milletle iç içe olması çağrısında bulunan Erdoğan, "Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu, kaymakam için böyle, vali yardımcısı için böyle, valiler için de böyle."