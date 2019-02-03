Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar." dedi.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

"Ayın 14'ünde Putin ile bir araya geleceğiz"

Erdoğan, programda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya geleceklerini bildirdi.

"2040'a kadar İstanbul'un su sıkıntısı olmayacak"

İstanbul'da önümüzdeki dönemlerde su sıkıntısının yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin, Erdoğan, "2040'a kadar İstanbul'un ciddi manada bir su sıkıntısı olmayacak." diye konuştu.

"Demokrasi yerelde başlar"

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili çalışmalara ilişkin, Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'i suya kavuşturanın da merkezi yönetim olarak AK Parti olduğunu söyledi.

"70 kat bir mimari medeniyet ruhumuza uygun değil"

Yüksek katlı binaların Türk medeniyetine uygun bir mimari olmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir."

"İBB'yi 2,5 milyar dolar borç ile devraldım"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman belediyeyi borçlu olarak devraldığını belirterek, "İBB'yi 2,5 milyar dolar borçla devraldım ama devrederken tüm yatırımları yapmanın yanında 1 milyar 250 milyon dolarla, borç olarak devrettim." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki halkın direnişine ilişkin, Erdoğan, "O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla ve MHP tabanıdır." ifadelerini kullandı.

"Çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir"

Çıkar hesaplarının diğer partileri bir araya getirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir."

"İnşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur"

Erdoğan, AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na ilişkin ise şunları aktardı:

"Temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur."

"HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD"

HDP, PKK ve YPG/PYD'nin birbirinin aynı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar."

"Biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz"

Türkiye'nin Suriye politikasının siyasi birliği esas aldığının altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin kuzey Suriye politikası, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Münbiç'te şu anda diyoruz ki biz bunun etrafında gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı."

"Bizim kültürümüzde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir?"

HDP'nin kongrelerinde bile Türk bayrağı asmadığını ve İstiklal Marşı'nı söylemediğini belirten Erdoğan, "Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabi izahı mümkün değildir." dedi.

"Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya giden heyetin döndüğünü ve görüşmelerde olumlu gelişmelerin olduğunu aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız."

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin Akdeniz'e inmeyi başaramadıklarını belirten Erdoğan, "Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz."

FETÖ elebaşının iadesi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin, Erdoğan, "FBI'ın çalışmalarının neticesinde buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ'nün para ile ülkelerde darbe yapabilecek bir halde vurgulayan Erdoğan,

"Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler. Neyle? Para, para... Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor."

"Daha yapılacak çok operasyon var"

"FETÖ tamamen temizlendi mi?" sorusunu Erdoğan, şöyle cevaplandırdı:

"Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Onun için kolay değil. Bu, adeta metastaz yapmış, bütün bünyeyi sarmış."