Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." dedi.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'ne katıldı.

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"İhracat rakamlarında önemli bi başarıya imza attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatta önemli başarılara imza atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık."

"Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini koruyor"

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı."

"Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik"

Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar"

Yıllık enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilere de değinen Erdoğan, "Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar." diye konuştu.

Erdoğan, kurulan-kapanan şirket istatistiklerine ilişkin, şunları söyledi:

"Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor."