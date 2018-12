CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarında 67 belediye başkan adayını belirlediklerini belirten Torun, "CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında Ağrı'da Ahmet Meriç'in, Bolu'da Tanju Özcan'ın, Niğde'de Rasim Yılmaz'ın ve Sivas'ta ise Ali Akyıldız'ın aday gösterileceğini dile getiren Torun, Kocaeli İzmit'e milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'i aday olarak belirlediklerini kaydetti.

"Huzuru tesis etmeye adayız"

Torun, 6 yaşında çocukların sabahın kör karanlığında trafik cehenneminde saatlerce yolculuk yaptığını, yaşlıların ve engellilerin megapollerin vahşileşen hızında sokaklara çıkamadığını kaydederek, "Büyükşehirlerde herkes birazcık nefes almak, sosyalleşmek, iyi vakit geçirmek için CHP'li belediyelerin yönettiği yerlere geliyor. Çünkü kentlerimizin bostanları, bahçeleri, yeşil alanları, insanların onlarca yıldır yaşadığı mahalleleri yandaş iş adamlarına peşkeş çekiliyor, sokak hayvanları şehrin uzak kırsallarında açlığa, ölüme terk ediliyor. Kentliler sağlıklı, güvenli, ekonomik şartlarına yetişebildiği bir hayat istiyor." dedi.

Kentlilerin okuluna, hastanesine güven içinde ve ekonomik olarak gidebildiği bir şehir istediğinin altını çizen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm kentliler ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilecek çözümler istiyor. Huzur ve barış içinde yaşayacakları bir kent istiyor. Örneğin İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden, her dinden, her mezhepten, her kimlikten insanlar bir arada yaşıyor. AKP İstanbulluları birbirine düşman etmek istiyor. Oysa İstanbullular komşuları ile düşman olmak istemiyor. Onlarla şehrinde, mahallesinde, sokağında, apartmanında, evinde barış içinde, dostlukla, huzur içinde yaşamak istiyor. Kısacası İstanbullular da herkes gibi huzurlu bir hayat istiyor. Çünkü herkesin derdi aynı. Kentler, kendisinden başka hiçbir şey düşünmeyen yönetimlerden bunaldı, sıkıldı, bezdi. İnşaatlarınızın eziyetinden, ihtiraslı projelerinizin insanların hayatını hiçe saymasından, insanları birbirine düşman etmeye çalışmanızdan, her geçen gün hayatı daha pahalı hale getiren politikalarınızdan yoruldu. Türkiye AKP'den yoruldu. CHP kentlerin kaderini iki dudak arasına almanın değil, huzurunu tesis etmeye aday."

"Yavaş üye olacak"

Torun, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Mansur Yavaş'ın üye kaydı gerçekleşti mi?" sorusu üzerine Torun, bunun her an gerçekleşebileceğini söyledi.

"Mersin, Bursa ve İzmir'in adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna Torun, "Önümüzdeki hafta PM olabilir. Mersin'i, Bursa'yı, İzmir'i en kısa sürede açıklayacağız. İzmir belki daha sonraya kalabilir. Çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Yılbaşına kadar belki bir PM gerçekleşebilir henüz kesin değil." yanıtını verdi.

CHP'nin diğer belediye başkan adayları şöyle:

"Adana Çukurova'da Soner Çetin (mevcut), Adıyaman Yaylakonak beldesi Abuzer Aydın, Ankara Mamak'ta Adnan Demirci, Polatlı'da Sami Çay, Antalya Muratpaşa'da Ümit Uysal (mevcut), İbradı'da Serkan Küçükkuru, Konyaaltı'nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aksu'da İsa Yıldırım, Finike'de Mustafa Geyikçi, Aydın Kuşadası'nda Ömer Günel, Didim'de Ahmet Deniz Atabay (mevcut), Söke'de Levent Tuncel, Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Bartın Ulus'ta Çetin Selçuk Arslan, Batman Gercüş Kayapınar'da Osman Önel, Bitlis Tatvan'da Nazım Göçmen, Bolu Mudurnu Taşkesti'de Mustafa Acar, Burdur Ağlasun Fevzi Kasap, Çanakkale Eceabat'ta Metin Övün, Bozcaada'da Hakan Can Yılmaz (mevcut), Çorum Mecitözü'nde Veli Aylar, Diyarbakır Çınar'da Muharrem Öztürk, Ergani'de Vedat Çetin, Hani'de Erme Barç, Çermik'te Abdulkadir Akdağ, Silvan'da Gülistan Baysal, Hazro'da Abdullah Kaplama, Edirne Uzunköprü Kırcasalih'te Hüseyin Tütüncü, Erzincan Kemaliye'de Soner Coşkun, Otlukbeli'nde Haci Yeşildağ, Erzurum Yakutiye'de Cemal Koçak, Hakkari Çukurca'da Abubekir Aksaç, Şemdinli'de Mirpenç Uysal, Isparta Eğirdir'de Mehmet Kaş, Şarkikaraağaç Çiçekpınar'da Enver Tunç, İstanbul Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Karaman Kazım Karabekir'de Sami Evren, Kastamonu Pınarbaşı'nda Mete Yılmaz, Çatalzeytin'de Mahir Muhlis Acar, Kırıkkale Balışeyh'te Hasan Erdal, Kırklareli Lüleburgaz'da Murat Gerenli (mevcut), Konya Akşehir'de Eyüp Oyan, Hüyük'te Ali Büyükdoğan, Yunak'ta Muammer Diri, Muş Bulanık Yoncalı'da İsmail Gündüz, Nevşehir Merkez Uçhisar'da Bünyamin Şabab, Ordu Kumru'da Osman Cayak, Ordu Gülyalı'da Ulaş Tepe, Rize Hemşin'de Şakir Bozak, Tekirdağ Saray'da Özgen Erkiş, Tokat Almus Görümlü'de Ali Güneş, Niksar Yazıcık'ta Tuncer Uzunoğlu (mevcut), Tunceli Pertek'te Ruhan Alan, Yalova Termal'de Selçuk Can Uslu, Yozgat Boğazlıyan Yenipazar'da Halil İbrahim Alparslan, Zonguldak Kilimli Muslu'da Sabahattin Adıyaman (mevcut) ve Devrek'te Çetin Bozkurt."

"İstanbulluların kalbini kazanmaya geldik"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, adaylık açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, her kademedeki parti üyelerine teşekkür etti.

Bunun bir ulusal mesele olduğunu, çok önemli ve çok değerli yerel yönetim süreci olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu önemli bir başlangıç anıdır, çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul'la hatta tüm Türkiye'yle hatta tüm dünyayla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çok kararlı, erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci bu kampanya döneminde tüm İstanbul'a yaşatacağından tüm vatandaşların emin olabileceğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de kimsenin kuşkusu olmasın. En nihayetinde en doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü'nde yarattığımız sevgiyle saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Beylikdüzü'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbul'un ve İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyorum. Bu süreç İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin diyorum."