Antalya'da şiddetli yağış ve hortum nedeniyle zor anlar yaşanıyor

Antalya'da 3 gündür etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.

Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına halen etkisini sürdürüyor. Hızı zaman zaman 90 kilometreyi aşan fırtınanın etkisiyle özellikle Antalya'nın batı ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike'de hortumlar oluştu. Hortumlar nedeniyle 14 kişi yaralandı.

Antalya'da hortum: 5 yaralı Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle sera ve tarım alanları da zarar gördü, 5 kişi yaralandı. 26.01.2019

Yaralılardan bahçede portakal toplarken kafasına çarpan sert cisim nedeniyle ağır yaralanan Berivan Karakeçili (13) ile hortumun sürüklediği Bayram Demir (40) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi Finike Sahilkent, Karakeçili'nin cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Berivan Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antalya'ya geldiği, bu yüzden eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi.

Üniversiteli Kader Buse Acar aranıyor

Kemer Sanayi Sitesi önünde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar ile babasını ziyarete giderken hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kayboldu.

Dere suyuna kapılan araçta kaybolan üniversite öğrencisi Acar'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Baba Ahmet Acar, acısını, "5 yaşındaki kızım Ayşe Aslı Acar'ı da 22 yıl önce trafik kazasında kaybetmiştim. Kader..." sözleriyle anlatmaya çalıştı.

Kemer'de hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin çatısı açıldı, bahçesindeki onlarca ağaç devrildi. Çatı parçaları ve ağaçların devrildiği hastanenin otoparkındaki yaklaşık 100 otomobilde hasar oluştu. Hastanede tedavi gören bazı hastalar, yaşanan sorun nedeniyle Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Seraları su bastı

Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış, fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kent genelinde çok sayıda portakal ve nar bahçesini su bastı.

Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl'de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen hortum nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Çok sayıda tekne ve bot zarar gördü. Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi de sel suları nedeniyle değişti.

Antalya-Korkuteli kara yolunda, dağlık alandan düşen taşlar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Kentte fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçlar ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Kentte bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılırken bir yandan da zarar gören vatandaşlara yardımlarda bulunuldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye ekipleri, 24 saat esasıyla çalışarak vatandaşların yardımına koştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doğal afetlerden etkilenen alanlarda inceleme yaparak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Antalya Valisinden açıklama

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Üç gündür şiddetli yağışın hüküm sürdüğü kentte beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58'de Antalya merkez Havalimanı'nı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına, bir hortum oluştu. Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. iki uçakta ve bir polis helikopterimizde kısmi hasarlar oluştu. 12 yaralımız var." dedi.

Önceki gün kentin batısındaki Kemer ve Kumluca ilçelerinde büyük hasara neden olan, iki kişinin ölümüne, bir üniversite öğrencisinin de derede kaybolmasına yol açan sağanakla birlikte gelen fırtına ve hortum bugün de Antalya Havalimanı'nı vurdu.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Havalimanında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte incelemelerde bulunan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı basın toplantısında, "Üç gündür şiddetli yağışın hüküm sürdüğü kentte beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58'de Antalya merkez Havalimanı'nı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına, bir hortum oluştu. Havaalanımızda maalesef iki otobüsümüz, bir minibüsümüz ve iki merdivenimiz devrildi. İki uçakta ve bir polis helikopterimizde kısmi hasarlar oluştu. 12 yaralımız var. Havaalanında özellikle yolcu otobüslerindeki yolcularımızın da içinde bulunduğu 12 yaralı hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız." dedi.

Havalimanı trafiğe açık

Şu anda havalimanının hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık olduğunu, herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Karaloğlu, meteoroloji bölge ve havalimanı müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda şu anda havanın ağırlığının geçtiğini, Antalya'nın doğusuna doğru devam ettiğini bildirdi. Karaloğlu, "Antalya'nın doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini, Antalya merkez ve batısında bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızlı rüzgarlarla devam edeceğini ifade edebiliriz." bilgisini paylaştı.

"Uyarıları dikkate alın"

Vatandaşları da uyarmak istediklerini ifade eden Karaloğlu şöyle devam etti:

"Meteorolojiden aldığımız uyarıları Valilik ana sayfa ve sosyal medya hesaplarından hızlıca duyuruyoruz. Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz Valiliğin bu hesaplarından uyarılarımızı dikkate alsınlar ki bu süreci kazasız, belasız hep beraber yönetebilelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını, zararını Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, kamu kurum kuruluşlarımızla beraber tüm arkadaşlarımız sahada hasarları gidermeye çalışıyoruz. Özellikle enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla Muratpaşa, Aksu, Finike ve Kumluca ilçelerimizde kısmi enerji veremediğimiz bölgeler var. Şu anda enerji şirketlerimizin yoğun çabası var. Mahalle aralarında kapanan yolları büyükşehir belediyesi ekipleri açmaya çalışıyor. Hepimize ve milletimize geçmiş olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i arayarak meydana gelen zararla ilgili bilgi aldığını, talimatlarının olduğunu açıklayan Karaloğlu, Erdoğan'ın yaşanan felaket nedeniyle hem Antalya'ya hem millete geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydetti.

Bakan Kurum açıklama yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki hortuma ilişkin, Kumluca bölgesinde 2 binanın yıkıldığını, il genelinde 21'i ağır hasarlı 229 binada hasar olduğunu söyledi.

Muhabir: Süleyman Elçin, Murat Eğilmez