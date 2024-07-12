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"Zümre", "Batik" ve "Garip" uyuşturucu operasyonlarında jandarmaya güç katıyor

Batman'da İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına katılan hassas burunlu köpekler "Zümre", "Batik" ve "Garip" düzenli eğitimlerden geçirilerek her an göreve hazır bekliyor.

İbrahim Toprak, Fahrettin Turğut  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
"Zümre", "Batik" ve "Garip" uyuşturucu operasyonlarında jandarmaya güç katıyor Fotoğraf: Fahrettin Turğut/AA

Batman

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 18 eğitimli köpek bomba arama, iz takip, uyuşturucu operasyonları gibi zorlu görevlerde güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı.

Bu köpeklerden "Zümre", "Batik" ve "Garip" jandarma ekipleri ile uyuşturucu operasyonları başta olmak üzere yol kontrolü ve denetimler ile çeşitli arama faaliyetlerinde aktif görev alıyor.

Hassas burunlu 3 köpek, keskin koku alma yetenekleri sayesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesine büyük katkı sağlıyor.

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kamalak, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 15, Sason İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda da 3 olmak üzere kentte 18 eğitimli köpeğin hizmet verdiğini söyledi.

Her gün düzenli eğitim görüyorlar"

Kamalak, köpeklerin her gün düzenli eğitime tabi tutulduğunu anlatarak, "Hizmet köpeklerinin eğitimleri Jandarma Genel Komutanlığının yıllık olarak yayımladığı 52 haftalık eğitim programı çerçevesinde "temel itaat", "ileri itaat", "arama ve kondisyon parkuru" eğitimi olacak şekilde günlük olarak yapılmaktadır." dedi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında görevli köpekler "Zümre", "Batik" ve "Garip"in geçen yıl jandarma ekipleri ile 473 göreve çıktığını belirten Kamalak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde arama köpekleri, uyuşturucu kullanan, taşıyan kişilerle bu maddelerin ticaretini veya kaçakçılığını yapan kişilerin eşyalarının, araçlarının, arazilerinin, ev ve müştemilatlarının aranmasında, yol arama faaliyetlerinde ve cezaevlerine gelen kargolarda arama yapılması için kullanılmaktadır. 2023 yılında 34 olayda uyuşturucu madde köpekleri tarafından 43 kilo kubar esrar, 20 kilo skunk, 2 kilo toz esrar, 6 gram eroin, 5 bin 300 uyuşturucu nitelikte hap, 2 bin 300 kök kenevir ve 550 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde arama köpek unsurları, uyuşturucu ile mücadeleyi terörle mücadele ile eşit görerek görevini aralıksız devam ettirmektedir."

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