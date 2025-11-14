Dolar
logo
Gündem

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyanticari araçlar için zorunlu olacak." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 4 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 15 Kasım'da başlayacağını anımsatan Uraloğlu, "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekerek, kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Valiliklerin, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını, Bakanlık olarak belirledikleri tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceğine işaret eden Uraloğlu, bu nedenle sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin büyük önem taşıdığını, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını aktardı.

"Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirelim"

Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."

