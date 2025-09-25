Dolar
41.47
Euro
48.81
Altın
3,750.18
ETH/USDT
4,005.80
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
11,375.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Gökhan Yılmaz, Fadime Yılmaz Elma  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu
"Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
Bakan Uraloğlu: Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık
AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze’de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

Benzer haberler

Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı

"Ailede prostat kanseri olanlara meme kanserine karşı dikkatli olun" uyarısı

Enfeksiyon nedeniyle damağı çürüyen sahipsiz kedi, kıkırdaktan yapılan yamayla yaşama bağlandı

Zonguldak'ta 5 bin yıl önce yaşayan insanlar mide rahatsızlıklarının tedavisi için kömür kullanmış

Zonguldak'ta 5 bin yıl önce yaşayan insanlar mide rahatsızlıklarının tedavisi için kömür kullanmış
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet