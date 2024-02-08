Dolar
30.60
Euro
32.97
Altın
2,034.95
ETH/USDT
2,427.70
BTC/USDT
44,250.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

Emre Ayvaz, Gökhan Yılmaz  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Ç. ve Erdem Y'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Türkiye'den Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklama
Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi
BBC Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısındaki artışa dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti

Benzer haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde
Zonguldaklı madenciler, enkazdan kurtardıkları genç kızla gönül bağını koparmıyor

Zonguldaklı madenciler, enkazdan kurtardıkları genç kızla gönül bağını koparmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet