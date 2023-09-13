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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, maden ocağında patlama olmadığını, 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi Fotoğraf: Ersen Berk Çelik/AA

Zonguldak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, saat 14.30 sıralarında TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kodunda göçük meydana geldiğini söyledi.

Olaydan 4 işçinin etkilendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 250 kişilik arama kurtarma ekibi, tahlisiye ekibi müdahale ediyor. Bir işçi ağır yaralı çıkarıldı, diğer 3 işçiyle irtibat halinde ekiplerimiz. Dikkatli bir şekilde onları çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.

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