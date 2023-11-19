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Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Gökhan Yılmaz  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra irtibat kopan gemiye ulaşılmaya çalışılıyor

Zonguldak

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

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