Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,947.80
BTC/USDT
36,421.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistin’e destek gösterisi gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

Kıyıya sürüklenen Panama bandıralı kuru yük gemisinin parçası, limanın betonlarına ve amfi tiyatroya zarar verdi.

Mustafa Kemal Bektaş, Gökhan Yılmaz  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenen geminin personeli tahliye edildi.

Ereğli Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Deniz Harp Okulu 250 Yaşında
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Benzer haberler

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli tahliye edildi

Zonguldak'ta çocuk yaştayken başladığı yorgancılığı 46 yıldır sürdürüyor

Kocaeli, Bartın, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi

Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi
İstanbul Valisi Gül'den "fırtına" uyarısı

İstanbul Valisi Gül'den "fırtına" uyarısı
Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu

Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet