Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,938.70
BTC/USDT
87,874.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.

İlk kura çekimi Adıyaman için

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, yarın başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oldu
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuralar yarın çekiliyor

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bakan Kurum, Türkiye'nin "COP31 Başkanı" olarak görevlendirildi

Osmaniye merkezli "sahte TOKİ ilanı" operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli "sahte TOKİ ilanı" operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
Egzoz kaynaklı hava kirliliğine neden olan araç sahiplerine sıkı denetim

Egzoz kaynaklı hava kirliliğine neden olan araç sahiplerine sıkı denetim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet