ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Yurt genelinde bu hafta da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yarın yurdun batı bölgelerinde kuvvetli lodosla birlikte sağanak geçişleri görüleceğini bildirdi.

Perşembe günü batı ve iç bölgelerin tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak göreceğiz. Lodos, perşembe günü batı bölgelerimizin tamamında etkili olacak." dedi.

Cuma günü ise Edirne ile Kırklareli çevreleri hariç yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, "Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde ancak iç kesimlerde rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek." diye konuştu.

Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ancak cuma gününden itibaren düşeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış görüleceğini belirten Çelik, sıcaklıkların 12 ila 14 derecelerde seyrettiğini ancak cuma günü 5 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu ifade eden Çelik, hafta sonu sıcaklıkların düşeceğini, yağışların ise il genelinde görüleceğini aktardı.

Çelik, İzmir'de hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
