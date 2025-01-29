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Gündem

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek ve hafta sonu yağışsız hava hakim olacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıcaklıkların, hafta sonu dahil ülke genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirten Çelik, "Şu anda sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonu dahil sıcaklıklarda değişim olmayacak." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin gelecek hafta yağışlı sistemin etkisinde kalacağını aktaran Çelik, gelecek hafta ortasında sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de yağış görüleceğini, diğer yerlerde ise yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hafta sonu da ülke genelinde yağışsız günler yaşanacağına dikkati çeken Çelik, "Pazar günü sadece Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif şekilde yağış geçişi olabilir. Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak batı ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek." dedi.

Çelik, Türkiye'nin şu anda yüksek basınç sisteminin etkisinde olduğunu belirterek, "Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4 gün boyunca sis ve pus hadisesi Marmara bölge geneli ve iç kesimlerin tamamında etkili olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

3 büyükşehirde hava durumu

Çelik, sosyal medyada, İstanbul'da kar yağışına yönelik haberlerin olduğunu ancak şu anda İstanbul için 1 hafta boyunca kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığını vurguladı.

İstanbul'da 1 hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini anlatan Çelik, "Pazartesi ve salı günü yağmur beklentimiz var. Gelecek 3 boyunca İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 13-14 derece civarında seyredecek. İl genelinde gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'da da gelecek 3 gün boyunca yağış beklemediklerini ve sis görüleceğini aktaran Çelik, başkentte az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Çelik, İzmir'de yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, "Cuma ve cumartesi günü İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. İzmir'den en yüksek sıcaklık 16-18 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

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