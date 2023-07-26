Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.
T-70 yangın söndürme helikopterimiz “Nefes” ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan’daki orman yangınında üç günün sonunda toplam;— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 25, 2023
☑️184 sorti ve
☑️544 ton su atımı gerçekleştirildi
Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. pic.twitter.com/sgYevvbYGL
Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.