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Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla gönderilen hava araçlarının üç günde 184 sorti yaptığını, 544 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Enes Duran  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlık, sosyal medya hesabından, söz konusu bölgeye gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
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