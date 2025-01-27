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"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin hazırlanan yeni iddianame kabul edildi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına dair Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi.

Zeynep Yeşildal, Deniz Sarıhan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin hazırlanan yeni iddianame kabul edildi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Bu arada mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi.

Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.

Bu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



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