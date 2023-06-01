Dolar
20.79
Euro
22.22
Altın
1,955.53
ETH/USDT
1,861.60
BTC/USDT
26,924.00
BIST 100
5,002.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

İsmet Karakaş  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

Ankara

YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini bir kez daha gösterdi
İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı
AYM, Canan Karatay'a tıbbi açıklamaları nedeniyle para cezası verilmesini hak ihlali saydı

Benzer haberler

YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet