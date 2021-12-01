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Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne adliyeye sevk edildi

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

Ömer Ertuğrul   | 01.12.2021
Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Ömer Ertuğrul - AA

Yozgat

İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı.

F.B'nin 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, F.B'nin diğer çocuğunun ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezine (ÇODEM) gönderildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınan F.B'nin (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Olayla ilgili anne F.B. ile baba H.B. ve babaanne S.B. de adliyeye sevk edildi.

Başsavcılık açıklaması

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararları alındığı bildirildi.

Şüphelilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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