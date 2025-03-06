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Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor

Yozgat'ta 2 gündür kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeninin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Sait Çelik  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Yozgat'ta 2 gündür haber alınamayan sınıf öğretmenini arama çalışmaları sürüyor

Yozgat

Ekipler, Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında öğretmen Tanju Oğuz'a ait aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47'de kayıp ihbarı verilen ilkokul öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Oğuz'un Akdağmadeni Akçakışla köyü Göleti çevresinde bulunan aracının olduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel görev yapıyor. Çalışmalara 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron desteği sağlanıyor." denildi.

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