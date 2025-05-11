Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,489.00
BTC/USDT
103,823.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yılın ilk 4 ayında ışık ihlali yapan 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in ilk 4 ayında 369 bin 457 sürücüye trafik ışık ihlaliyle ilgili işlem yapıldığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Yılın ilk 4 ayında ışık ihlali yapan 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince, ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

11.05.2025

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Mayıs arasında 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 666 sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nisanda sıcaklık en yüksek Şanlıurfa'da, en düşük Kayseri'de ölçüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından engelsiz ulaşım projelerine karşılıksız destek
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anneler Günü mesajı

Benzer haberler

Yılın ilk 4 ayında ışık ihlali yapan 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldı

Yılın ilk 4 ayında ışık ihlali yapan 369 bin 457 sürücüye işlem yapıldı

Biri kırmızı, diğeri yeşil bültenle aranan iki kişi Türkiye'de yakalandı

Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan iki suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kabine dönemimizde, 237 bin 753 suç unsuru oluşturan hesap tespit ettik

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kabine dönemimizde, 237 bin 753 suç unsuru oluşturan hesap tespit ettik
İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İstanbul'da 15 ton bonzai üretilebilecek ham madde ele geçirildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli gözaltına alındı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet