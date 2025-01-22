Dolar
35.65
Euro
37.13
Altın
2,750.73
ETH/USDT
3,282.40
BTC/USDT
104,976.00
BIST 100
10,005.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın felaketinin yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız Bolu Kartalkaya'daki yangın çıkan Grand Kartal Otel dronla havadan görüntülendi
logo
Gündem

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün bir otelde dinlenme odasında meydana gelen patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i tedavisinin ardından taburcu edildi.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi

Sivas

Kayak sporcularından Beril Çevik (20), Sivas Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Patlamada yaralanan antrenör Kibar Genç'in (30) tedavisi Numune Hastanesi'nde, antrenör Nihan Erdiler (30) ile sporcu Buse Dilara Yalman'ın (25) tedavileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Buruciye AŞ'ye ait otelin alt katında bulunan kadın kayak sporcuların dinlenme odasında, dün, henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı patlama meydana gelmiş, patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözleşmeli üretimde anlaşmazlıklar arabulucuyla daha hızlı çözülüyor
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" hazırlanıyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi
Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde oteldeki patlamada yaralanan 4 kişiden 1'i taburcu edildi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı

Sivas'ta dağcılar, zorlu hava koşullarında Gürlevik Dağı'na tırmandı
Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu

Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet