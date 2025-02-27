Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi
Yetim Vakfı gönüllülerince İstanbul'da düzenlenen ramazan karşılama etkinliğinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
İstanbul
"Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla ramazan faaliyetlerine başlayan vakıf gönüllüleri, balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih'ten yola çıkarak Eyüpsultan'a geldi.
Eyüpsultan Camisi önündeki çocuklara içinde dergi, kitap, kumbara, çocuk seccadesi, zikirmatik, başörtü, takke, ramazan ayına özel eğitim materyalleri, balon ve şekerlemeler olan çanta hediye edildi.
Gönüllüler etkinlikte, çocukların ramazan hakkındaki duygularını dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.