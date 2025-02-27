Dolar
36.46
Euro
38.02
Altın
2,877.17
ETH/USDT
2,279.00
BTC/USDT
84,365.00
BIST 100
9,741.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi

Yetim Vakfı gönüllülerince İstanbul'da düzenlenen ramazan karşılama etkinliğinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Rüveyda Mina Meral  | 27.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi

İstanbul

"Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla ramazan faaliyetlerine başlayan vakıf gönüllüleri, balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih'ten yola çıkarak Eyüpsultan'a geldi.

27.02.2025

Eyüpsultan Camisi önündeki çocuklara içinde dergi, kitap, kumbara, çocuk seccadesi, zikirmatik, başörtü, takke, ramazan ayına özel eğitim materyalleri, balon ve şekerlemeler olan çanta hediye edildi.

Gönüllüler etkinlikte, çocukların ramazan hakkındaki duygularını dinledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı
TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat dediğimizde aklımıza çirkin uygulamalar geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "28 Şubat" paylaşımı

Benzer haberler

Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi

Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi

Rangers Kulübü, İstanbul'a gelecek taraftarlara Ramazan ayına yönelik önerilerde bulundu

Gazze'de 602 bini aşkın çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı

Bağdat’tın tarihi “Şorca Çarşısı”nda, ramazan alışverişi hareketliliği

Bağdat’tın tarihi “Şorca Çarşısı”nda, ramazan alışverişi hareketliliği
Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı

Siirt'te köylerde çocuklar karın keyfini kızak yaparak çıkardı
Ankara'daki camiler mahyalarla süsleniyor

Ankara'daki camiler mahyalarla süsleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet